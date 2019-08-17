Горожан терроризируют клопы и их «ликвидаторы»

ПОДБРОШЕННЫЙ «СЮРПРИЗ»

Если раньше клопы и тараканы появлялись исключительно в квартирах грязнуль, то теперь стали селиться в приличных домах. Что же случилось?

Почти на каждом московском подъезде сегодня можно увидеть объявления, в которых предлагают уничтожить насекомых. И москвичи с такими объявлениями уже начали активно бороться - срывать их. Потому что многие подозревают: именно после появления таких объявлений в дом непременно подбросят насекомых.

И такие опасения граждан, которые со стороны могут показаться паранойей, во многих случаях оказываются... оправданными. После подобных объявлений в подъездах и квартирах действительно начинают появляться насекомые. На форумах в интернете по этому поводу не прекращается бурное обсуждение.

«Мы боролись с клопами год, но они у нас появились ровно с момента расклейки объявлений», - пишет жительница столицы Ольга Демидова.

В сети даже появились кадры, как сотрудник одной из подобных служб подбрасывал жителям Пушкино клопов в почтовые ящики. Другой, прежде чем расклеить объявление об уничтожении насекомых, что-то бросает в электрощит.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, рассадником клопов могут быть чердаки (если на них гнездятся голуби). И редко, но бывает, клопа можно подцепить в общественном транспорте.

Если раньше клопы и тараканы появлялись исключительно в квартирах грязнуль, то теперь стали селиться в приличных домах.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СЭС БОЛЬШЕ НЕТ

Клопы - насекомые, ведущие скрытный образ жизни: прячутся под обоями, в складках дивана, за плинтусами, в розетках и даже под паркетом. В общем, без отравы тут никак не обойтись.

Первое, что приходит на ум, - позвонить в СЭС или какую-нибудь дезстанцию. В интернете полно предложений по выведению насекомых. Названия у них довольно официальные: «Горздравдезинфекция», «Санитарная служба Москвы», «Гордез района», «Санитарно-эпидемиологическая служба СЭС столицы», «Официальный СЭС по Москве и Московской области».

Все эти сайты украшены городскими гербами, российскими флагами и прочей символикой. И каждый создает впечатление официальной госорганизации. Но на поверку оказывается, что все это обычные коммерческие фирмы или целая сеть фирмочек с одним кол-центром, которая пытается заработать на беде жителей мегаполиса.

- Аббревиатура санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) была раскручена в советское время. После того как СЭС в 2004 году была переименована в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор), все структуры СЭС фактически перестали существовать, а борьбу с насекомыми отдали на откуп коммерсантам, - пояснили «КП» в Роспотребнадзоре.

Выходит, что все эти «СЭС» и «санэпидстанции» с Роспотребнадзором не работают и ему не подчиняются. А это означает, что и ответственности у них перед потребителем нет почти никакой.

ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО

«Нашла в спальне клопов и вызвала СЭС. Через час приехал молодой парень с сумкой. Сказал, что в моем подъезде это уже не первый случай. Мол, клопов тут уже травили отечественными веществами, к которым они привыкли. И теперь обработка против клопов обойдется не в 2 тысячи рублей, как было заявлено по телефону, а в 30 тысяч, так как препарат импортный, дорогой. И еще нужно ставить какой-то барьер из холодного и горячего тумана. Иначе яйца клопов выживут. Я тогда подумала, что если специалист госорганизации назначает такую сумму, то деваться некуда - у коммерсантов будет дороже. А он и опомниться мне не дал. Попросил выйти из комнаты, пока переодевался. Вышел оттуда, как космонавт, в целлофановом костюме, противогазе, очках. Сказал, что будет обрабатывать едким ядом и мне лучше выйти из квартиры на 2 часа. Чек мне на руки не дал, оставил лишь бумажку с нечитаемой печатью, а сумму написал - 30», - пишет москвичка Анна Чемисова.

Подобных сообщений в интернете сотни! И в большинстве описанных случаев клопы выживали. Они продолжали кусать пострадавших. А те в истерике пытались вновь дозвониться до «СЭС» и попадали на оператора, который предлагал... повторную обработку. Разумеется, не бесплатно, а «всего за 10 тысяч рублей». И только тогда до пострадавших начинало доходить, что борцы с клопами работают исключительно на свой карман.

Кстати, «ликвидаторы насекомых» нередко выносят из квартир золотые украшения и деньги (понятно, зачем они просят жильцов покинуть помещение и не входить туда несколько часов). О пропаже ценностей и заначек люди узнают, когда «горячий и холодный туман» (как правило, борцы с насекомыми на самом деле используют элементарную дымовую шашку «Сити» за 300 рублей) в их жилищах рассеивается.

- В таких расплодившихся фирмочках есть даже соревнование, кто выбьет из клиента больше, - рассказывает «КП» руководитель московской санитарной службы «СанМариДез» Мария Малютова.

Кстати, по данным Роспотребнадзора, клопы могут переползать из соседних квартир, с этажа на этаж по каналам вентиляции, через электророзетки, а в теплое время года даже по наружным стенам домов. Чаще всего ползут из съемных квартир. А бывает, что насекомых находят в квартирах после капремонта, где поработали бригады из бывших союзных республик. Насекомых они заносят вместе с личными вещами.

- Мошенники заявляют, что яйца клопов вообще ничем не уничтожить, - интересуюсь я.

- Средства, от которых клопы и их яйца дохнут в первые минуты после обработки, известны всем специалистам. Можно залить кладку обычным кипятком или паром - яйца не выживут. Людей просто запугивают, чтобы выбить из них деньги, - убеждена Малютова.

ГОСТИ ИЗ ТРОПИКОВ

А Роспотребнадзор тем временем сообщает о завозе в Россию нового вида тропических постельных клопов - из «пятизвездочных отелей», видимо.

«Данный вид насекомых является новым для европейской части России. С каждым годом численность этих насекомых у нас увеличивается вдвое. В случае если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома», - предупреждает сайт ведомства.

А тропические клопы опасны не только укусами, но и передачей инфекций.

Чтобы не привезти в своих вещах личинки насекомых из экзотических стран, эксперты Роспотребнадзора советуют после возвращения сдать всю одежду в прачечную или химчистку, где вещи пройдут обработку при высокой температуре.

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