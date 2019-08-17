Это неверотно: Мадонна отметила 61-летие, сделав шпагат в нижнем белье

Певице Мадонне 16 августа исполнился 61 год – но у кого повернется язык сказать, что она на седьмом десятке? Самая эпатажная звезда поп-сцены не устает доказывать, что по-прежнему молода и телом, и душой. Накануне своего дня рождения певица опубликовала в Инстаграме ролик, в котором она демонстрирует невероятную растяжку. Артистка сделала поперечный шпагат, при этом из одежды на поп-звезде только черное нижнее белье и колготки в сеточку.

Мадонна ежедневно тренируется, чтобы не потерять гибкость, ведь ее график расписан на два года вперед. Даже в свой день рождения артистка опубликовала несколько видео, показывающих, как она готовится к выступлению.

Артистка сделала поперечный шпагат. Фото: кадр видео.

Ну а вечером, когда у Мадонны, наконец, наступило законное время отдыха, ее команда устроила для именинницы праздничную вечеринку. Певицу встретила украшенная создушными шарами студия и пирожные с горящими свечками, разложенные на столе в форме надписи «С днем рождения!». Растроганная звезда поделилась кадрами вечеринки в своем Инстаграме. Не обошлось и без музыки с танцами, в которых приянла участие и сама виновница торжества.

madonna Madame prepares for the. day..................... #rehearsals #madamex

В комментариях поклонники поздравляют звезду с днем рождения, объясняются ей в любви и признаются что хотели бы выглядеть также в ее возрасте. К слову, помимо статуса мировой суперзвезды Мадонна с гордостью носит еще один – статус мамы. У певицы шестеро детей – двое родных, дочь Лурдес и сын Рокко, и четверо приемных. Певица усыновила в Африке, в государстве Мали близнецов Эстер и Стеллу (девочкам по 6 лет), 13-летнего сына Дэвида и 12-летнюю дочку Мэрси. В Инстаграме артистка то и дело выкладывает снимки своих детей и не скрывает, что гордится их успехами. Например, ее дочка Мэрси увлекается спортом и завоевывает медали на школьных соревнованиях, о чем Мадонна не раз рассказывала в соцсетях.

madonna Madame is a birthday Girl.....................Grateful to the Universe for all that she has received ! . #donuts #madamex #birthday #rehearsals

Старшая дочь звезды 22-летняя Лурдес Леон закончила Мичиганский университет, где она изучала вокал и сценическое искусство. Но больше, чем сцена, дочь Мадонны манит мир моды. Лурдес не поет, но зато уже снимается для глянцевых журналов и принимает участие в модных показах. В сентябре прошлого года на Неделе моды в Нью-Йорке наследница певицы вышла на подиум как модель.

Несмотря на непростой характер, дочка Мадонны обожает свою семью. Ее тело украшают татуировки, посвященные родителям: Лурдес наколола на костяшках пальцев слова «папа» и «мама». А еще букву «Р» на лодыжке – в честь брата Рокко, и имя младшей сестры Мерси на предплечье.