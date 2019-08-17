Американцы скупают «бункеры конца света» с сауной и бассейном

На популярном в Канзасе сайте по продаже недвижимости внезапно вырос спрос на «бункеры Судного дня». Причем покупателей не интересуют землянки. Люди готовы вкладывать большие деньги в убежище премиум-класса. За бункер с кинотеатром и собственным мини-баром покупатели отдают почти 1,3 миллиона долларов.

Оборудованы убежища не хуже элитных домов Фото: SurvivalCondo.com

Спрос на убежища, как пишет The Sun, в последнее время вырос – за два месяца продали 12 подобных объектов с мебелью, развлечениями в виде бассейна, сауны, бильярдных залов… Эксперты сферы недвижимости говорят, что это много.

В основном бункеры покупают люди, обеспокоенные изменениями климата. В случае, если экологические проблемы усилятся, они просто залягут на дно. Ведь бункеры находятся под землей и их создатели заманивают покупателей информацией о том, что такое жилище безопасно даже в случае ядерной опасности. Для убедительности многозначно кивают в сторону Ирана или Северной Кореи.

Владельцы бункеров делают заготовки на "черный день". Фото: SurvivalCondo.com

- Теоретически, с кислородом, едой и водой ничто не мешает вам прожить здесь годами. Все зависит только от того, насколько много у вас еды и сможете ли вы преодолеть психологически отсутствия солнечного света, - пишет The Sun.

Кстати, покупку бункера и накопление продовольствия 40 процентов американцев считает разумной инвестицией, приводит данные опроса Nat Geo.