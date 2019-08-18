«Надену все лучшее сразу»: Виктория Боня пришла на пляж Монте-Карло в меховых тапках

Виктория Боня решила пожаловаться своим подписчикам в соцсетях на тяжелую долю звезды Инстаграма. Телеведущая посетовала на постоянную занятость и рассказала, что всего второй раз за лето выбралась позагорать на пляж. В доказательство Боня опубликовала снимок своего отдыха на пляже Монте-Карло: телеведущая сидит на стуле в дорогом прибрежном клубе и наслаждается солнцем. Правда, подписчиков заинтересовал вовсе не пейзаж и уж тем более не жалобы Вики на вечную занятость, а странный наряд, который она выбрала для отдыха на море.

Главная деталь в ее образе, которая немедленно приковала всеобщее внимание, - меховые тапки, в которых Боня пришла на пляж. Обувь, кстати, недешевая: мюли из бархата и овчины от Gucci стоят около 44 тысяч рублей. Но, согласитесь, не самая подходящая для жаркого лета на Лазурном берегу. На песчаном пляже логичней смотрелись бы босоножки или резиновые сланцы, но Боня, видимо, решила блеснуть дорогой обувью, и надела меховые Gucci.

victoriabonya Beach day for me.. Скоро уже лето закончится, а я была на море всего дважды в этом сезоне Пора исправлять ошибки)) День на море Вам удалось побывать на море этим летом? Куда ездили, рассказывайте!

Остальная часть гардероба телеведущей, впрочем, тоже не вызвала восторга у подписчиков. Виктория нарядилась в пижамный костюм Louis Vuitton за 240 тысяч рублей, украшенный характерными логотипами французского бренда. На шею она накинула шарфик с логотипами Gucci стоимостью около 20 тысяч рублей.

Наряд Бони выглядел дорого-богато, но явно не подходил для пляжного отдыха. В комментариях подписчики осудили Вику за «тяжелый люкс» и пристрастие к вещам с логотипами дорогих брендов. «Вика, прекрати носить эти принтовые шмотки, где монограммы, надписи брендов. Тебе жутко это не идёт, это вообще никому не идёт», «Наших видно издалека», «Одета ужасно, как ноги не вспотели. И шапку тогда надо было», «Я надену всё лучшее сразу», «Ну зачем, посто фрик какой-то, а не люкс», «Пижама и тапки как в доме престарелых», «Мех на пляже – огонь», - пишут подписчики Бони в комментариях.

К слову, критике за свои странные наряды Виктория подвергается не впервые. Особенно телеведущей достается за платья, которые она выбирает для Каннского кинофестиваля. Боня любит покрасоваться на красной дорожке главного европейского кинофорума в чем-нибудь прозрачном и с глубоким декольте. За что ей постоянно пеняют поклонники, которые не устают напоминать Вике, что красная дорожке Канн – неподобающее место для «голых» нарядов. Однажды Виктория и вовсе вышла на красную дорожку в турецкой подделке вечернего наряда известного модного дома Alexander McQueen. В отличие от кутюрного оригинала ценой 4500 евро турецкая копия стоила в разы дешевле. Правда, и качеством не блистала: на снимках с красной дорожки было заметно, что из наряда Бони торчат нитки.

victoriabonya My angel @angelsmurfit Мы вам передаём привет из Марбельи)) Анджелина уже такая большая скоро меня перерастёт

Хотя телеведушая в последнее время постоянно живет в США, в Монте-Карло она наведывается регулярно. В Монако живет отец ее единственной дочки Анджелины. Богатый наследник Алекс Смерфит, с которым Виктория прожила в гражданском браке 7 лет, старается проводить с девочкой как можно больше времени. У сына владельца крупнейшего бизнеса по производству картонных упаковок дом в Монте-Карло, и Анджелина во время поездок на Лазурный берег общается с отцом и бабушкой.