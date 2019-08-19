Чтобы понять, что проблемы не навсегда, нужно просто прислушаться к интонации. И собакам, и людям

Мы когда уезжали на Азоры, отдавали Геллу друзьям. Там ее очень любят. Я их понимаю, два килограмма пушистости, как тут не любить. Но в душе я очень ревную. С чего это они чужую собаку так любят? Заведите свою и любите, сколько влезет.

Мы у Геллы четвертые хозяева. Когда я ее забрала к себе, то она боялась от меня на прогулки отойти дальше, чем на метр. Чуть не на ноги мне писала, лишь бы рядом. Без поводка вообще не ходила. Опасалась, что я ее оставлю. Я ей говорю:

- Не отдадим, успокойся.

Роза ее в объятиях душит и тоже говорит, что не отдадим. Одежды ей накупили, модный свитер. Короче, должна понять, что раз мы деньги в нее вкладываем, то собираемся с ней жить. Это ж верный признак.

И тут Азоры. Чувствуем себя просто предателями. Обещали-обещали, а теперь будем отдавать. Хоть и на время, но все равно.

Мама как обычно в кассу: рассказала, что знакомая уехала, оставила собаку, а у той стресс, шерсть выпадает, собачьи психологи через день, антидепрессанты. Короче, лучше вообще на Азоры не ехать.

Я говорю:

- Мама, если не ехать, то это у меня шерсть клочьями вылезет.

Тогда мама сказала, что надо Геллу подготовить. У мамы собаки живут уже лет 30, она про них все знает. Мама так с собаками общается, будто это заколдованные принцы. На прогулке она может сказать: «Френди, поворачивай налево, ПОЖАЛУЙСТА».

Мама сказала, что надо поехать заранее к этим людям, кому мы отдаем, чтобы Гелла с ними познакомилась. И объяснить, что мы ее отдадим на время.

- Как объяснить?

- Посидишь с ней, а потом поедешь домой. И она поймет, что вы ее там не оставили.

Мы посидели везде. И в гостиной, и на кухне, и погуляли вместе, в общем всячески показали Гелле, что люди хорошие. И вот мы тебя отдадим, а потом заберем. Гелла меня слушает, хвостом вертит и игрушку тащит. Явно всего драматизма не понимает.

Наступает день Х. Привозим отдавать Геллу. Я себя веду, как плохой аниматор на детском празднике. Говорю громко и задорно. То есть совершенно противоестественно себя веду.

- Гелла! Игрушка! Неси мне!

Гелла вместо задора лезет назад в машину. То есть что-то она понимает.

Я говорю:

- Мы ненадолго. Потом приедем, заберем.

А это она не понимает. Хотя, что тут сложного? Гелла, ну что сложного человеческую речь понять?

Уехала чуть не в слезах.

Хозяйка мне потом пишет: Гелла отлично себя чувствует, играет, мы в лес гулять ходим. Видео в сториз смотрю: бежит Гелла, хвостом машет, все у нее хорошо. Может уже и забыла нас.

Мы как вернулись, я сразу поехали забирать собаку. Гелла меня увидела, обрадовалась. А домой приехала, так вообще чуть хвост об углы не отбила. Носится по квартире, во все игрушки переиграла, на кровати попрыгала. Потом лицо мне лижет от восторга, словно я умерла, а потом воскресла и снова ее взяла к себе.

А на днях мы ездили с собакой к врачу. Я говорю: Гелла очень переживает в незнакомой обстановке. "А вы с ней ласково говорите, - советует доктор, - собаки интонацию понимают".

Я не знаю, куда еще более ласково. Я и так как малиновый сиропчик уже.

Я вчера курила, смотрела на небо и подумала, что я для Бога наверное, такая Гелла. Он мне то игрушку кинет, то отправит куда-то, то потом назад вернет. Говорит наверное что-то типа:

- Зина, надо сейчас просто переждать. Забей на все, потом снова все будет хорошо.

А я не понимаю. Не понимаю его языка. Игрушки приношу, хвостом виляю. Боюсь. Грущу. Злюсь.

А он мне новых людей подсовывает, новые проекты.

- Зина, вот тебе, смотри, что есть. Если ты слов не понимаешь.

И я подумала, что надо хотя бы попытаться интонацию услышать. Все просто. Надо просто прислушаться.