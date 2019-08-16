80-летняя блокадница основала благотворительный фонд и развозит продукты нуждающимся

Рецепты долголетия

В свои 80 лет Галина Яковлева из Петербурга полна сил, желания жить и помогать другим людям. Каждый день она заводит свой микроавтобус, чтобы отвезти продукты и одежду нуждающимся. Больше десяти лет назад пенсионерка основала благотворительный фонд «Доброта». Среди ее подопечных около пятисот человек, ради которых она трудится без выходных и праздников.

ЗА РУЛЕМ БОЛЬШЕ ПОЛУВЕКА

Галина Яковлева родилась в Ленинграде в 1939 году. Когда маленькой Гале было два года, грянула война. Отец ушел на фронт, девочка осталась с мамой. Их дом в центре города разбомбили, а Галя едва не погибла. Когда она гуляла на площадке в детском саду, на осажденный город начался авианалет. Малышня испугалась и залезла в чугунную трубу. Убежище не спасло, в него угодил снаряд. Всех детей оглушило. Сама Галя онемела. Тяжелая реабилитация длилась несколько лет.

Будучи еще совсем юной, Галина Ивановна научилась водить трактор и комбайн. Было это во время работы на целине. Хрупкая 17-летняя девушка ловко управлялась с громоздкими машинами, чему дивились все местные водители сельхозтехники.

Тогда же Яковлева решила связать жизнь с автомобилями. Четыре года работала водителем на «Скорой помощи». Еще десять лет крутила баранку троллейбуса.

- Женщин тогда не принимали на подобную работу, - вспоминает Галина Ивановна.- Но вместе со мной на шофера учился сотрудник троллейбусного парка. Он увидел мою хватку. Оценил, как я быстро освоила машину, и заставил к ним перейти.

На пенсию блокадница ушла в 45 лет, так как успела поработать на вредном производстве. Сидеть дома не собиралась. Загорелась идеей купить автомобиль: «Взяла себе плохонькую «копейку». На «Жигулях» Галина Яковлева колесила по Ленинграду и подрабатывала извозом. Время было беспокойное, поэтому случалось всякое. Пытались грабить, наставляли в лицо пистолет. Несмотря на это, веру в людей и добро блокадница не растеряла.

«ДОБРОТА»

Жизнь Галины Ивановны изменилась в 1993 году, после знакомства с председателем благотворительного фонда «Вера. Надежда. Любовь». Улыбчивая и отзывчивая пенсионерка сразу очаровала сотрудников организации. Они пригласили ее к себе шофером. Яковлева развозила подопечным продукты и еду.

- Спустя много лет председатель неожиданно эмигрировала за границу с семьей, - объясняет Яковлева. - Я уже знала предприятия, инвалидов. Понимала, что не могу их бросить.

Так в 2008 году родилась «Доброта». В своем благотворительном фонде Галина Ивановна и грузчик, и водитель, и менеджер, и диспетчер. Все хлопоты ложатся на ее плечи.

- Легковой машины уже не хватало. Поэтому я пересела за руль микроавтобуса. Теперь без большой машины никак, - разводит она руками.

Салон автомобиля заполнен подарками от жертвователей. Салфетки, кружки, туалетная бумага, хлеб, одежда. Периодически появляется мясо, колбаса, сыры. Среди спонсоров - заводы, магазины и просто неравнодушные люди.

- Многие партнеры остались еще со времен первого благотворительного фонда, - рассказывает основатель «Доброты». - Когда вещи очень тяжелые, помощники находятся. На предприятиях грузят или помогают ребята в моем доме. Но я стараюсь справляться сама. Тележка - моя помощница. Загружаю ее и побежала.

ПРИКАЗЫВАЕТ ОРГАНИЗМУ НЕ БОЛЕТЬ

Галина Ивановна - инвалид второй группы. Годы сидячей работы не прошли бесследно. Женщину мучает радикулит, болят ноги. Однако обсуждать болячки она не любит. У блокадницы своя философия - не зацикливаться и не думать о плохом. При нас она ловко забирается в кузов и ворочает тяжелые упаковки с бумагой. От помощи отказывается.

- Я всегда себе твержу, что у меня ничего не болит. Внушаю это. Приказываю организму. Поэтому не страдаю ни бессонницей, ни отсутствием аппетита. Машина - мое здоровье,

а благотворительность - моя жизнь. Это дает мне вдохновение.

Утро пенсионерки всегда начинается с двух кружек чая. Умываясь, она приговаривает молитву. Просит избавить каждого человека на этой планете от неприятностей и болезней.

- Холодную пищу я не ем. Только ту, что обжигает, - делится секретами Яковлева. - Засыпаю за одну минуту. Как? Нужно сконцентрироваться и в течение 60 секунд не шевелиться. Не чесаться, не двигаться. Просто лежать в удобной позе. Благодаря этому приему я могу уснуть вне зависимости от времени и места.

- Легковой машины уже не хватало. Поэтому я пересела за руль микроавтобуса. Теперь без большой машины никак.Фото: Олег ЗОЛОТО

С МИРУ ПО НИТКЕ - ГОЛОМУ РУБАХА

Сейчас помощи от Галины Ивановны ждут около пятисот человек. Большинство из них - пожилые инвалиды, некоторые живут в интернатах. Часто они одиноки. Социальные дома и школы тоже не остаются без внимания. Для детей Яковлева организовывала бесплатные походы в дельфинарий и экскурсии по извилистым петербургским рекам и каналам.

- Я езжу куда-то каждый день. Ни от чего не отказываюсь. С миру по нитке - голому рубаха, - объясняет женщина. - Всегда нужно либо забрать что-то, либо отвезти. Мне так нравится, когда поставщики звонят сами. Напоминают, волнуются. Спрашивают, как же мои подопечные обойдутся без их товара.

Не забывает Галина Ивановна и о днях рождения. Всегда приезжает с подарками. Самым старшим подопечным фонда «Доброта» 101 и 102 года. На столетний юбилей Галина Ивановна подготовила для них сюрприз. Женщинам она вручила кружки с видами Северной столицы. Их создали специально для виновниц торжества.

«СКИНУТЬ БАБУШЕК С ДИВАНОВ»

Чтобы сотрудничать с различными организациями, Галине Ивановне пришлось освоить компьютер. Сначала она научилась печатать письма для партнеров. Теперь в ее планах - разобраться в премудростях электронной почты. Все запросы и предложения новые компании просят отправлять на «ящик».

Свободное время, которого немного, Галина уделяет хобби. Сейчас она с головой ушла в оригами. Из цветных бумажных прямоугольников рукодельница создает треугольнички, которые превращаются в подставки, карандашницы и роскошных лебедей. Их она дарит новым знакомым, чтобы оставить память о себе.

- Я умею прекрасно вязать, вышивать, плести макраме, из бисера. А сейчас занимаюсь оригами. Могу приехать в час ночи и еще что-то поскладывать. Это перемена деятельности, которая помогает отдохнуть после вождения, - объясняет героиня. - Иногда смотрю телевизор, но только тематические передачи.

Любой разговор Галина Ивановна заканчивает фразой: «Здоровья вам и благополучия». На покой блокадница не собирается. Говорит, что именно работа - ее спасение и секрет долголетия. Женщина мечтает еще об одном микроавтобусе и диспетчере. Это, по ее словам, заметно облегчит задачу. Подопечных много, все они разбросаны по городу.

- Меня на скамейку у дома не посадишь. Что мне делать на отдыхе? - смеется Галина Ивановна. - Обязательно нужно чем-то заниматься. Я всем об этом твержу. Про меня даже говорят, что мое задание - скинуть бабушек с диванов. Это у меня хорошо получается.

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