2019-08-19T11:52:20+03:00
Общество

Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

О своей невероятной особенности 29-летняя жительница города Уральск в Казахстане Лилия Коновалова узнала во время своей второй беременности [видео]
Анна ГЛАДКИХ
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Лилия Коновалова родила близнецов с разницей в 2,5 месяца. Фото: Облздрав УральскЛилия Коновалова родила близнецов с разницей в 2,5 месяца. Фото: Облздрав Уральск
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В семье уже подрастает 7-летняя дочка, и родители очень хотели мальчика. Но в самом начале беременности выяснилось, что в семье появится сразу двое малышей. Тогда же врачи огорошили будущую многодетную мать, сообщив, что каждый из малышей развивается в отдельной матке.

Женщину сразу предупредили, что подобных случаев в мире немного - за последние 60 лет известно лишь о 70 таких женщинах, и обычно с двойной маткой удается благополучно выносить лишь одного ребенка. Лилии пришлось всю беременность просидеть дома на больничном. Врачи не рекомендовали лишних движений, поэтому женщина старалась даже не ходить - все время лежала. Тем не менее в середине мая, на 25-й неделе беременности, начались роды. Первой на свет появилась Лия.

Кроха весила всего 850 граммов, к тому же у нее была незрелая дыхательная система. Малышку сразу же перевели в реанимационное отделение и поместили в инкубатор, который практически полностью воссоздает условия материнского лона. В нем девочке проводили интенсивную кислородную терапию. Тем временем ее братишка не спешил покидать мамин животик.

- Состояние второго плода при беременности было удовлетворительным, поэтому мы решили эту беременность продлить дальше, - объясняет заместитель директора уральского перинатального центра.

Так, пока сестренка набиралась сил в инкубаторе, братик еще два месяца и 16 дней продолжал расти и развиваться в матке. 9 августа Максим появился на свет. Сейчас оба ребенка весят одинаково, они абсолютно здоровы и готовятся к выписке.

В Казахстане женщина родила двух детей с разницей в два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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