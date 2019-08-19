Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

В семье уже подрастает 7-летняя дочка, и родители очень хотели мальчика. Но в самом начале беременности выяснилось, что в семье появится сразу двое малышей. Тогда же врачи огорошили будущую многодетную мать, сообщив, что каждый из малышей развивается в отдельной матке.

Женщину сразу предупредили, что подобных случаев в мире немного - за последние 60 лет известно лишь о 70 таких женщинах, и обычно с двойной маткой удается благополучно выносить лишь одного ребенка. Лилии пришлось всю беременность просидеть дома на больничном. Врачи не рекомендовали лишних движений, поэтому женщина старалась даже не ходить - все время лежала. Тем не менее в середине мая, на 25-й неделе беременности, начались роды. Первой на свет появилась Лия.

Кроха весила всего 850 граммов, к тому же у нее была незрелая дыхательная система. Малышку сразу же перевели в реанимационное отделение и поместили в инкубатор, который практически полностью воссоздает условия материнского лона. В нем девочке проводили интенсивную кислородную терапию. Тем временем ее братишка не спешил покидать мамин животик.

- Состояние второго плода при беременности было удовлетворительным, поэтому мы решили эту беременность продлить дальше, - объясняет заместитель директора уральского перинатального центра.

Так, пока сестренка набиралась сил в инкубаторе, братик еще два месяца и 16 дней продолжал расти и развиваться в матке. 9 августа Максим появился на свет. Сейчас оба ребенка весят одинаково, они абсолютно здоровы и готовятся к выписке.