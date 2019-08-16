Источники долголетия: От диспансеризации до сухого закона

А как у них

ШВЕЙЦАРСКОГО КУРИЛЬЩИКА НАКАЗЫВАЮТ РУБЛЕМ

Исходя из логики исследования можно предположить, что чем богаче страна и чем выше доходы ее жителей, тем больше в ней долгожителей. Ярким примером такого классического случая является Швейцария. Чистый доход гражданина альпийской страны после уплаты налогов составляет в среднем 37 466 долларов США в год. Это один из самых высоких показателей в мире. Правда, среди потомков Вильгельма Телля сохраняется значительный разрыв между богатыми и бедными - 20% наиболее обеспеченного населения зарабатывают почти в пять раз больше, чем 20% наименее обеспеченного. Однако с середины 90-х годов там введено всеобщее медицинское страхование, которое гарантирует всем гражданам страны (индивидуальные полисы есть у 99,5 процента жителей) доступ к первоклассной врачебной помощи.

При этом государство финансирует только часть затрат - до 31,5% совокупных расходов на здравоохранение швейцарцы оплачивают из своего собственного кармана. В этом случае страховка бьет по кошельку, но, с другой стороны, рыночный характер здравоохранения позволяет пациенту «голосовать» ногами. Это заставляет медиков бороться за клиента, что приводит к повышению качества услуг. Кроме того, страховка - это рычаг, с помощью которого граждан стимулируют вести здоровый образ жизни. Например, страховые взносы курильщиков на 20 процентов выше, чем у некурящих соотечественников.

МЕДОСМОТРЫ ПО-КОРЕЙСКИ

Южная Корея сегодня один из мировых лидеров по продолжительности жизни, она достигает в стране в среднем 82 лет. Специалисты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что к 2030 году корейцы совершат впечатляющий рывок и отодвинут границу жизни и смерти до рекордного 91 года. Что дает основание экспертам так думать? Система регулярных медицинских осмотров, которая выстроена в стране.

Каждый законопослушный кореец один раз в год является пред светлые очи эскулапов на диспансерное наблюдение.

А после достижения 40-летнего возраста он посещает поликлинику два раза в год. Дисциплинирует корейских товарищей финансовая заинтересованность. За медицинскую страховку надо платить. Если гражданин выполняет все предусмотренные условия и соблюдает график осмотров, то 70 процентов расходов возмещает государство. А у правительства свой интерес: лечение вовремя выявленного заболевания в разы дешевле. В результате такого взаимовыгодного джентльменского соглашения население здоровеет на глазах, а расходы на здравоохранение растут приемлемыми темпами.

АВСТРАЛИЙСКОЕ ЧУДО

В числе лидеров по темпам роста продолжительности жизни также Австралия. Страна кенгуру за 20 лет сумела проделать путь из середняка этой гонки до лидера, который уверенно входит в первую пятерку стран-долгожителей. В числе причин австралийского чуда называют мягкий климат, диету, близкую к средиземноморской, спортивный бум...

- Но главный фактор - это прогрессивная реформа общественного здравоохранения, - считает профессор Университета Мельбурна Роуден-Уайт Алан Лопес. - Нам удалось увеличить продолжительность жизни австралийских мужчин прежде всего за счет значительного снижения смертности от ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний (группа заболеваний головного мозга, связанная с нарушением мозгового кровообращения). Даже в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки этот показатель смертности выше, чем у нас.

Однако в последние годы темпы триумфального шествия Австралии по тропе здорового образа жизни и долголетия падают. Обитателей Зеленого континента охватила эпидемия ожирения. И медики опасаются, что, если не будет разработана эффективная программа борьбы с излишним весом, Австралия не сможет сохранить свои лидирующие позиции и повторит судьбу Соединенных Штатов Америки, которые никак не могут слезть с иглы фастфуда.

Эксперты уверяют, что позитивный настрой, сохранение интереса к жизни и общение с близкими помогают не менее эффективно, чем лекарства и медицинские процедуры.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФЕНОМЕН ИСЛАНДСКИХ МУЖЧИН

На фоне Швейцарии, богатеющей за счет банковского бизнеса, и Австралии с ее благословенным климатом, трудно объяснить феномен хмурой и холодной Исландии. А между тем тамошние мужчины демонстрируют самую высокую ожидаемую продолжительность жизни в Европе среди представителей сильного пола - 80,7 года (женщины только шестые в своей категории - 83,7 года). Уж совершенно точно средиземноморская диета тут ни при чем. Хотя бы потому, что фрукты и овощи, составляющие изрядную долю рациона жителей средиземноморского региона, в Исландии растут только в теплицах, которые обогреваются энергией геотермальных источников. Правда, морепродукты часто появляются на столе местных жителей, все же экономика страны во многом развивается за счет рыболовства.

Ученые утверждают, что все дело в высоком уровне здравоохранения: в Исландии тратят на медицину очень много - 9,3 процента ВВП. Благодаря этому снизилась смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но сторонники трезвого образа жизни полагают, что своим долголетием исландские мужчины обязаны сухому закону, который действовал в стране с 1915 г. по 1989 г. Правда, это была довольно своеобразная антиалкогольная кампания.

Так, с 1935 г. в стране разрешили продавать крепкие спиртные напитки, но оставили под запретом пиво, полагая, что именно дешевый и доступный пенный напиток сбивает местных джентльменов с пути истинного. Возможно, в этой версии есть рациональное зерно. Ведь и в нашей стране после антиалкогольных мероприятий Горбачева продолжительность жизни у мужчин выросла. Но на полноценное повторение этого эксперимента вряд ли кто решится. Сейчас российское правительство и Минздрав стараются разрабатывать и применять более «гуманные» и в то же время эффективные антиалкогольные меры.