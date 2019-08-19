2019-08-19T12:39:38+03:00
Спорт

Филиппе Коутиньо перешел на правах аренды из "Барселоны" в "Баварию" на сезон

Каталонцы получат 8,5 миллионов евро по этой сделке
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Коутиньо перешел из "Барселоны" в "Баварию".Коутиньо перешел из "Барселоны" в "Баварию".Фото: REUTERS
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Футбольный клуб "Барселона" в понедельник, 19 августа, официально объявил о переходе в мюнхенскую "Баварию" бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо сроком на один сезон. По условиям аренды 27-летнего футболиста 8,5 миллионов евро отойдут каталонскому клубу, сообщает пресс-служба "Барсы". При этом, через один год за 120 миллионов евро немецкий клуб сможет приобрести полноценный контракт футболиста.

- Барселона" хотела бы поблагодарить Филиппе Коутиньо за его самоотверженность и преданность, желает ему всего наилучшего на новом этапе его карьеры, - почти прощание звучит в сообщении пресс-службы "Барселоны".

Коутиньо, напомним, перешел в испанскую команду из английского "Ливерпуля" в 2018 году за 145 миллионов евро. Во всех турнирах прошлого сезона бразилец провел 54 матча, забив 11 голов и сделав 5 голевых передач. С "Барселоном" он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В карьере Коутиньо, помимо "Барселоны" и "Ливерпуля", итальянский "Интер", испанский "Эспаньол" и бразильский "Васко да Гама". В сборной Бразилии у него - 55 матчей, 15 забитых голов. Летом 2019 года вместе с командой Бразилии Филиппе выиграл Кубок Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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