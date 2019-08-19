2019-08-19T14:12:37+03:00
Общество

Остыньте, сегодня путч 91-го невозможен. И не нужен

Обозреватель «КП» Никита Исаев поразмышлял, чем обернулся для нынешней России тот далекий и разрушительный август
Никита ИСАЕВ@radio_kpполитик
Поделиться:
Август 1991 года, бронетехника в центре Москвы.Август 1991 года, бронетехника в центре Москвы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В дни августовского путча 1991 года мне было двенадцать лет, и первые ощущения реальности жизни, ответственности и некоей самостоятельности, я получил лишь через полгода, в январе 92-ого, аккурат на старте тех самых «либеральных реформ Гайдара».

Но события того августа слепо подвели меня позже к той необходимой счастливой ясности, требуемой особенно мальчику, определяющемуся в своей цели и своём жизненном пути. С которого я уже никогда не сворачивал.

Я особо не понимал, что происходило тогда в Москве в августе. Страна сознательно разваливалась московскими элитами, предателями военными и силовиками, национальными царьками, желавшими править самостоятельно. Всё это обильно сдабривалось усталостью общества, в основном городского, от нежизнеспособного совка, не имеющего возможностей хозяйствовать в условиях дешевой нефти, и направившего население от глупостей «сухого закона» к дефициту, пустым полкам и «колбасным поездам». Для трети страны это была даже не усталость, а невыносимость бытия.

Некоторые сравнивают тот август с сегодняшним. Считаю это излишне притянутым за уши. У сегодняшней власти в России есть запас прочности, у общества нет того одурения от советской безысходности, желания свободы и частной собственности. Баланс настроений ещё пока явно в пользу стабильности власти, что и показала реакция общества на июльские события в Москве нынешнего года.

Да и само понятие демократии на сегодня скорее ругательство, обозначающее полную анархию и воровство девяностых. А куда тогда идти общественной мысли в отличие от того 91-ого года? В Сталина или Брежнева. А это уже другая история. На сегодня этот путь для современного государства невозможен. Особенно для России. И всем горячим головам, думающим, или призывающим к этому, стоит подостыть. Мы, разумеется, серьёзно деградировали за советский период, но русский человек способен быть свободным и уже недопустит вакханалии 20-ого века, развалившей страну аж два раза, и отбросив нас на задворки всего мира.

Радоваться ли тому августу 1991 года? Нашу великую страну, окончательно разваленную тогда, мы восстановим. Потерянные с того момента десятилетия деградации, видимо, нужны были русскому народу. Для чего - скоро поймём, ибо пока в этом логики не видно. Но я рад, что родился тогда и что тот август родил во мне смысл моей жизни. Тот смысл, что неизменен и по сей день, и не изменится никогда. Это счастье когда знаешь, что хочешь с самого начала своего осознанного пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Медицина будущего: Врачи поставили на ноги пациентку после инсульта с помощью IT-технологий
Специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины помогают женщине вернуться к нормальной жизни с помощью цифровых технологий
Наука для здоровья: Что и сколько нужно есть, чтобы стать долгожителем
О последних научных данных и рекомендациях для повседневной жизни мы поговорили с врачом-диетологом Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Натальей Пугачевой
Новости 24
Госдума вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов в октябре
Колокольцев привез на Чукотку маневренную технику для ловцов браконьеров
Россияне верят в медицинские браслеты, но боятся лечиться у врачей по видеосвязи
ВВС Сирии нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе
Во Внуково задержан груз с 20 миллионами живых насекомых
На праздновании Дня независимости в Афганистане прогремели шесть взрывов
Родительский комитет оценил идею об ограничении использования мобильных в школах
Минздрав сообщил о снижении заболеваемости психозами в России
Мумии возрастом порядка 3 тысяч лет обнаружили в Йемене
В сети похвалили Меркель за выход в свет в наряде 20-летней давности
ВЦИОМ: почти половина россиян никогда не играли в видеоигры
Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Мультфильм Angry Birds 2 возглавил российский кинопрокат
Турецкие БТР вошли в сирийский Саракиб, несмотря на протесты Дамаска