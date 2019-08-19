Остыньте, сегодня путч 91-го невозможен. И не нужен

В дни августовского путча 1991 года мне было двенадцать лет, и первые ощущения реальности жизни, ответственности и некоей самостоятельности, я получил лишь через полгода, в январе 92-ого, аккурат на старте тех самых «либеральных реформ Гайдара».

Но события того августа слепо подвели меня позже к той необходимой счастливой ясности, требуемой особенно мальчику, определяющемуся в своей цели и своём жизненном пути. С которого я уже никогда не сворачивал.

Я особо не понимал, что происходило тогда в Москве в августе. Страна сознательно разваливалась московскими элитами, предателями военными и силовиками, национальными царьками, желавшими править самостоятельно. Всё это обильно сдабривалось усталостью общества, в основном городского, от нежизнеспособного совка, не имеющего возможностей хозяйствовать в условиях дешевой нефти, и направившего население от глупостей «сухого закона» к дефициту, пустым полкам и «колбасным поездам». Для трети страны это была даже не усталость, а невыносимость бытия.

Некоторые сравнивают тот август с сегодняшним. Считаю это излишне притянутым за уши. У сегодняшней власти в России есть запас прочности, у общества нет того одурения от советской безысходности, желания свободы и частной собственности. Баланс настроений ещё пока явно в пользу стабильности власти, что и показала реакция общества на июльские события в Москве нынешнего года.

Да и само понятие демократии на сегодня скорее ругательство, обозначающее полную анархию и воровство девяностых. А куда тогда идти общественной мысли в отличие от того 91-ого года? В Сталина или Брежнева. А это уже другая история. На сегодня этот путь для современного государства невозможен. Особенно для России. И всем горячим головам, думающим, или призывающим к этому, стоит подостыть. Мы, разумеется, серьёзно деградировали за советский период, но русский человек способен быть свободным и уже недопустит вакханалии 20-ого века, развалившей страну аж два раза, и отбросив нас на задворки всего мира.

Радоваться ли тому августу 1991 года? Нашу великую страну, окончательно разваленную тогда, мы восстановим. Потерянные с того момента десятилетия деградации, видимо, нужны были русскому народу. Для чего - скоро поймём, ибо пока в этом логики не видно. Но я рад, что родился тогда и что тот август родил во мне смысл моей жизни. Тот смысл, что неизменен и по сей день, и не изменится никогда. Это счастье когда знаешь, что хочешь с самого начала своего осознанного пути.