Экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова спасла алабая, которого привязали к машине на Киевском шоссе

Видео, жестокость которого настолько зашкаливает, что смотреть его не рекомендуется детям и людям с неустойчивой психикой, на минувших выходных появилось в соцсетях. На кадрах грязный и замученный алабай (Среднеазиатская овчарка- ред.) еле-еле плетется за отечественной легковушкой на Киевском шоссе.

Пес и рад бы уйти с оживленной магистрали, но не может. К машине он примотан металлической проволокой. Лапы бедняги заплетаются и в какой-то момент просто подкашиваются. Пес падает, потом снова встает, из последних сил ковыляет дальше и снова падает... Кажется, вот-вот и он попадет под колеса.

Неизвестно чем все закончилось, если бы не автомобилисты, которые стали очевидцами пытки.

olgaorlova1311 Экс-солистка "Блестящих" спасла алабая от живодера

- Остановите машину! - кричали люди в открытые окна и возмущенно клаксонили.

Но водитель не реагировал. Так продолжалось до тех пор пока кто-то просто не перегородил ему дорогу. Деваться некуда. Из машины вышел крепкий мужчина кавказской наружности.

- Не подходите, он загрызет. Собака не моя. Друг улетел в Армению и попросил присмотреть. Я везу ее на участок, в машину не могу посадить: он кусается, - с акцентом начал оправдываться водитель-живодер.

Таким пес поступил в приют. Фото: предоставлено приютом "Алабай хелп"

Обессилевший пес и правда рычал на чужаков и никого не подпускал к машине. Автомобилисты тем временем требовали водителя отпустить животное. В числе очевидцев оказалась родная сестра Ольги Орловой, экс-солистки популярной группы «Блестящие». Женщина сразу же позвонила звездной родственнице. Секс-символ 90-х уже много лет занимается зоозащитой. Узнав о случившемся, она бросила все дела и приехала на Киевское шоссе.

- Я была просто в шоке, когда сестра мне это рассказала. Прямо из студии бросилась туда. Мы отбили пса у этого изверга, отловили и отвезли в приют для алабаев в подмосковных Мытищах, - рассказала «КП» Ольга Орлова.

Певица заверила, что будет добиваться наказания для живодера.

- Конечно собаку нельзя возвращать. Хозяин просто бросил беднягу, а этого человека надо судить за жестокое обращение. Полиция уже ведет расследование, - сообщила Ольга.

olgaorlova1311 Экс-солистка "Блестящих" спасла алабая от живодера

Сейчас пес находится в приюте «Алабай хэлп». Его уже осмотрели ветеринары.

- У него диагностировали артрит и артроз. Собаке примерно 8 лет и эти диагнозы — результат неграмотного ухода. Скорее всего, хозяин экономил на питании. В первые сутки пес не вставал, но потом ему стало лучше. Мы уже дали ему новую кличку: Зафир, - рассказала «КП» директор приюта Татьяна Чертовицкая.

Сейчас пес находится в приюте, за ним присматривают врачи.

В приют уже поступают звонки от желающих забрать Зафира. Но новых хозяев для него обещала выбрать сама Ольга Орлова.

- Он натерпелся такого, что нужно найти достойных людей, которые полюбят его, - объяснила певица.

Кстати, Зафир оказался совсем не агрессивным.

olgaorlova1311 Экс-солистка "Блестящих" спасла алабая от живодера

- Зверь, другим словом этого водителя я не могу назвать, просто придумал себе оправдание. Нам привезли собаку ночью и уже утром мы спокойно гладили его в вольере. Пес добрый, спокойный и совсем не агрессивный. Думаю, этот водитель просто салон машины пачкать не хотел, вот и придумал способ для перевозки, - объяснила Татьяна Чертовицкая.

Зафир стал 80 по счету алабаем, который сейчас живет в этом Подмосковном приюте. СОБАК ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ?

Все они были брошены хозяевами: кого-то прежде чем выставить за дверь били, кого-то морили голодом. Но настоящий бум брошенок в единственном в Москве приюте для алабаев ждут именно осенью.

- Алабай — одна из самых популярных пород собак, которую используют для охраны домов. Весной дачники заводят щеночков, напоминающих милые пушистые комочки. К осени они вырастают и их массово начинают выбрасывать. Дачный сезон-то закончился: больше не нужны. Вы себе даже не представляете масштабы бедствия. В сентябре - октябре, мы ежедневно получаем по несколько звонков из СНТ. Дачники, сообщают, что у них бегает алабай и просят забрать, - рассказала «Комсомолке» Татьяна Чертовицкая. - Так ежегодно к нам попадают 150-170 алабаев.

Но бросают не только громадных овчарок.

- Котики, кролики, попугайчики, хомячки - кого только не останавливают на даче москвичи. К животным относятся потребительски: поиграли и бросили. Стыдно признавать, но эта тенденция в большей степени характерна именно развитому, цивилизованному столичному региону. Известны случаи, когда люди из сезона в сезон заводят себе зверюшек и просто бросают их. Говорить о том, что так делать нельзя, и что нужно быть ответственным за тех, кого ты приручил, кажется, бесполезно. Не слышат люди. Поэтому призываю: хотя бы не бросайте питомцев на улице, отвозите их в приюты, - обратился к дачникам Константин Карапетьянц, кинолог.