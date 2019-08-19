В России выдан 12-миллионный электронный больничный

Напомним, листки нетрудоспособности нового поколения - электронные больничные - были введены в нашей стране с 1 июля 2017 года. Прошло чуть больше двух лет, и в России выдан уже 12-миллионный электронный больничный. Это произошло 8 августа. Обладателем «миллионника» стал пациент городской клинической больницы №6 им. Г.А. Захарьина в городе Пенза.

Общее количество выданных электронных больничных листов на данный момент составляет 12 250 500 штук, сообщает пресс-службы Фонда социального страхования (ФСС РФ). Из регионов на первом месте по количеству уже выданных электронных больничных находится Республика Татарстан (853 100 шт.), на втором месте – Московская область (598 600 шт.), на третьем месте – Кемеровская область (581 700 шт.).

По доли выданных электронных листков нетрудоспособности от общего количества выданных больничных лидирует Белгородская область – 57,5 %, затем идут Республика Северная Осетия (Алания) – 54,9 %, Чеченская Республика – 53,9 %.

По состоянию на 18.08.2019 электронные больничные листы выдают свыше 8 тыс. медицинских организаций. Это около 70% от общего количества по России.

Самыми активными медицинскими организациями с наибольшим количеством выданных электронных больничных являются: ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» Республика Татарстан (50,1 тыс. шт.), ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» Республика Татарстан (41,8 тыс. шт.) и ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница» Белгородская область (39,8 тыс. шт.).