Меркель появилась в блузе 23-летней давности

Стабильность — залог успеха. Таков подход у канцлера Германии Ангелы Меркель при выборе одежды. И неважно речь идет о светском мероприятии или отпуске. Наряд у канцлера будет, скорее всего, один и тот же.

На днях Меркель появилась на публике в разноцветной шелковой блузе-кимоно, которой ни много ни мало - 23 года. Ее она купила еще в 1996 году во время поездки в США. Впервые в этом пестром наряде политика заметили в 2002 году на церемонии открытия музыкального фестиваля Вагнера в баварском городе Байройте. В нем же фрау Меркель заявлялась на светские рауты и в 2008, и 2017 годах. Кимоно сохранилось практически без изменений, если не считать, что от стирок цвета поблекли.

Очень странно, что Меркель так консервативно подходит к выбору наряда для выхода в свет. Потому что в отсутствие гардероба ее упрекнуть сложно: стоит лишь взглянуть на несчетное количество разноцветных пиджаков, в которых она появляется на официальных политических мероприятиях.

Модный стилист Влад Лисовец назвал образы Меркель скучными.

- Персонаж не самый интересный и далеко не модный. Что там комментировать... Бабка и бабка, - заключил стилист.

- Ничего критичного в том, что Меркель надела одну и ту же вещь дважды или трижды, нет. Сейчас есть мировая тенденция к осмысленному потреблению и отказу от гонки за трендами, - отмечает звездный стилист Лина Дембикова. - Другой вопрос к самой блузе, она довольно специфическая. Она имеет определенный стилистический окрас, она очень яркая и запоминающаяся. Непонятно, почему на важное мероприятие канцлер вновь надела тот же наряд. Ей нечего было надеть? Стилист заболел? Или настроение было плохое — не хотелось ничего нового, решила выйти в уже привычном? Эта вещь не подходит к ее статусу. В ней она выглядит топорно. Меркель человек пожилой, она нашла свой фасон и его придерживается. Никто не требует от нее становиться законодательницей мод, но она, занимая столь высокий пост, должна быть примером эстетики, а это уже скорее антипример.