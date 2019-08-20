Корреспондент «КП» отправился на заброшенный химзавод, о котором среди сталкеров ходят легенды

Несмотря на то что до Москвы всего 145 км, город Рошаль напоминает классическую русскую глубинку. Тихие пустынные улочки. Деревянные приземистые домишки. Собачий лай под воротами. Белье на веревках во дворах одинаковых пятиэтажек. Лично я в таких местах начинаю ощущать, можно сказать, приятную тоску. От всех этих обшарпанных стен, покосившихся заборов и доисторических телевизионных антенн, вцепившихся своими кривыми алюминиевыми пальцами в июльские облака.

На территории бывшего химкомбината имени Афанасия Косякова.Фото: Павел КЛОКОВ

Однако тосковать некогда. Я приехал в Рошаль, чтобы исследовать загадочную территорию бывшего химкомбината имени Афанасия Косякова. Когда-то в его стенах изготавливали поролон, уксусную кислоту, сложные полиэфиры, хлопковую целлюлозу и многое другое. Осенью 1941 года химзавод эвакуировали в Свердловскую область, но уже в 1942-м вернули. Это был крупнейший поставщик пороха, который прямиком отвозили на фронт.

Двое подростков устроились на самом краю крыши.Фото: Павел КЛОКОВ

В 90-е химическое производство остановилось. А комбинат обанкротился. Год за годом рабочие цеха превращались в развалины. Весь цветной металл растащили. Да и черный тоже. Узкоколейку - и ту разобрали до винтиков.

Сейчас вся эта промзона вызывает оторопь. Лужи на ней голубого цвета. Ручьи оранжевые. На тропинках до сих пор валяются куски противогазов, резиновые перчатки, бочки со знаком радиации. Внутри помещений шприцы и измятые тюбики из-под клея. Готовые декорации для киношников.

Одно из помещений бывшего завода.Фото: Павел КЛОКОВ

«А ПОД КИРПИЧАМИ МЕРТВЫЕ ЛЕЖАТ»

По дороге я встретил местного жителя - 22-летнего Вадима Невмянова. Мы разговорились. И уже через пять минут он согласился побыть моим экскурсоводом.

Местный житель Вадим Невмянов рассказывает много зловещих историй об этой территории.Фото: Павел КЛОКОВ

- У вас тут все такие приветливые? - спросил я.

- Нет, у нас, наоборот, вечером по улице лучше не ходить, - отвечал Вадим. - Тюкнут по темечку и обчистят.

За один километр пути я узнал о своем спутнике практически все. Женат, есть ребенок. Работает на мусороперерабатывающем заводе. Собирается служить в армии (желательно в ВДВ). Родился и вырос в Рошале. Территорию бывшего химзавода в детстве изучил доскональным образом. Копались в мешках и ящиках - чудом ничем не отравились. Большинство сталкеров без химзащиты сюда не приезжают. А тут - голыми руками.

- Там есть одно здание, которое обвалилось на людей, - рассказывает Вадим. - Лет пятнадцать назад. Были они не местные. Полезли за металлом. Начали вырывать какие-то железки из стены. Она и рухнула. Вместе с крышей. Мужики говорили, что их никто доставать не стал. Чтобы тоже не погибнуть.

Возле Черной горы - лужи, к водам которых лучше не приближаться.Фото: Павел КЛОКОВ

- Ну это байка, - реагировал я.

- Не думаю, - отвечал рошалец.

По пути мы подошли к подножию Черной горы. Во время своей работы химзавод складировал здесь отходы. В результате выросли Гималаи.

Из отходов химического производства выросли горы.Фото: Павел КЛОКОВ

- Говорят, что с семи тонн этих залежей можно намыть 10 граммов золота, - рассказал Вадим. - Но я к ним не притронусь. Здоровье и жизнь дороже.

Я обратил внимание, что лужи возле Черной горы разного цвета. Как в нарисованном мультике, автор которого наркоман. Попытались зайти в один из бункеров, построенных в годы войны. Но он заполнен водой выше колена.

Взявшийся провести экскурсию Вадим держит в руках один из местных артефактов.Фото: Павел КЛОКОВ

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ

Как бы так изловчиться, чтобы передать вам атмосферу этого места. Представьте, что конец света все-таки случился. Но вам каким-то образом удалось выжить. И вы идете по городу, с ужасом осматриваясь по сторонам. Земля во многих местах как будто выжжена - трава на ней не растет. Из нее торчат чьи-то сапоги подошвами вверх. Такое ощущение, что там, под ними (точнее, в них), мертвый человек. Глазницы зданий высосаны временем. Сквозняки такие, что становится не по себе.

- Под ноги смотри внимательней, - буркнул мой проводник, пробираясь через заросли репейников.

Не успел он это сказать, как я почувствовал под ногой пустоту и провалился в маленький овражек cантиметров 70 глубиной. К счастью, остался цел.

Остатки цветных и не очень металлов цветут на полу.Фото: Павел КЛОКОВ

Все, что здесь можно было разворовать, разворовали. Остались только бетонные блоки, сгнившие плиты (буквально до дыр), пластмассовые патроны из-под пороха, тряпье с мусором и надпись на стене: «Мечты не сбываются». Причем первое слово написано красными чернилами, а остальная часть фразы черными и другим почерком.

С мечтами в таких местах всё печально.Фото: Павел КЛОКОВ

Если говорить без обиняков, то ловить здесь совершенно нечего. Жуть, да и только.

На одном из разбитых зданий - на крыше - мы увидели двух подростков, сидевших на самом краю (к нам спиной). Я не стал им ничего кричать, чтобы те, испугавшись, не дай бог, не упали.

Прогуливаясь по заброшенной территории, следует проявлять осторожность - разного рода ям, шахт и провалов здесь хватает.Фото: Павел КЛОКОВ

СПРАВКА «КП»

Будущий химзавод имени

А. Косякова был построен еще при царе - в 1914 году. И поначалу изготовлял только порох. Города Рошаля еще не было - на его месте строился и рос поселок Крестов Брод. Цеха предприятия раскинулись на огромной территории - 450 га. После войны производство расширялось. Завод стал комбинатом. И получил орден Трудового Красного Знамени. С развалом СССР цеха начали закрываться. Юридически комбинат закрылся в 2006 году. До этого времени все оборудование растащили. Ныне на этой территории работает несколько частных фирм, а также Рошальский завод фторопластовых изделий.

Из отходов химического производства выросли горы.Фото: Павел КЛОКОВ

ЧТО ЕЩЕ

В Подмосковье

- Горбовская ГЭС (поселок Горбово Рузского района). Заброшена в начале 2000-х. До этого времени вырабатывала электроэнергию для целлюлозной фабрики (с помощью двух генераторов на реке Руза). Сейчас уровень воды в этом месте опущен, все задвижки демонтированы.

- Карьеры Люберецкого горно-обогатительного комбината (Котельники). Большой карьер затоплен водой. На берегу здесь лежат валуны огромных размеров.

- Подводные бункеры в Хлюпине (Звенигород). Недострой. Когда-то считался военным объектом. Имеет подземные и наземные этажи. В 90-е годы охотники за металлом привели их в запустение. Все, что ниже уровня земли, затоплено водой. Место хорошо известно среди рыбаков. Некоторые туристы приезжают сюда с аквалангами.

В Москве

- Недостроенный телецентр (Шаболовка, 35). 14-этажное здание начали строить в конце 80-х как объект военно-космических сил. Но после отдали его ВГТРК. Сталкеры любят посещать это место. Однако делают это незаконно, так как дом принадлежит телецентру и охраняется.

- Подземелье на Солянке. Под бывшим Соляным двором есть подземные коридоры, хорошо известные диггерам. У них высокие своды и даже есть система вентиляции. В 90-е здесь собирались представители криминального мира. Позже столичная молодежь облюбовала помещения под сквоты. Сейчас подземный город закрыт для свободного доступа. Попасть туда можно только по спецпропускам.

- Железнодорожная линия в «Лосином Острове». На северо-востоке Москвы в национальном парке есть заброшенный участок ж/д путей, который некогда обслуживал ракетно-артиллерийское управление. Рельсы в некоторых местах затоплены. Найти дорогу можно рядом со станцией МЦК «Белокаменная». Место пользуется популярностью у сталкеров.