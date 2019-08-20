Белый Нос. Витиеватые окопы, неубиваемая дорога и дом из контейнеров

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Метеостанция «Белый Нос» - через «дорогу» от поселка Варнек. Варнек – на острове Вайгач. А Белый Нос – на материке. Пролив между ними небольшой. Даже без бинокля можно разглядеть крыши Варнека. Летом из поселка к метеорологам приезжают на лодке, зимой по льду на «Буранах». Лед в проливе тонкий. Поэтому путешествие опасное.

Вид на метеостанцию "Белый Нос"Фото: Александр МИЛКУС

Так что обычно метеорологи живут своей небольшой компанией. По сравнению с метеостанцией на острове Сосновец на «Белом Носу» хоромы. Большой дом с сенями, гардеробной, уборной, вместительной столовой и кабинетами. Как и многие деревянные постройки в Арктике, главный дом метеостанции – бывшая лагерная контора.

Сейчас на метеостанции трое. Молодые симпатичные метеорологи Наташа и Саша Окалович – муж и жена, и механик Гриша Романов.

Метеорологи Саша и НаташаФото: Александр МИЛКУС

Гриша ведет на экскурсию по мысу. Мы топаем по аккуратной дороге, петляющей по холмам от залива вдоль берега.

- Вот как тогда строили! – гордится Гриша. – Дорогу даже в метель не задувает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726421" frameborder="0"></iframe> Метеорологи Наташа и Саша Окалович о том, что удается вырастить в Арктике.Александр МИЛКУС

И через минуту поворачивается к нам с уточнением:

- Зеки строили.

Дорога, которую построили зеки, и спустя 80 лет в порядкеФото: Александр МИЛКУС

По бокам через равные промежутки насыпаны невысокие конусы из расколотой местной породы.

- Зачем?

- Ориентиры, видимо, - пожимает плечами Гриша. – Ясно, что дорогу проектировали и строили хорошие инженеры.

- Ну да, - подхватываю я. – В тридцатых среди зека недостатка в них инженерах….

Дорога в вечной мерзлотеФото: Александр МИЛКУС

В отличие от идеальной дороги бараки заключенных не сохранились. Торчат из травы обрубки бревен, валяются кривые рамы, треснутые доски. Бараки стояли вдоль дороги – один, два, три, четыре… Сколько в них жило человек, уже не сосчитаешь.

То, что осталось от бараков зекаФото: Александр МИЛКУС

Видимо, зеки копали позиции и для артиллерийской батареи, которая в годы войны прикрывала пролив. По холмам тянется змейка окопов, вырыты углубления для пушек. Интересно, как они прогрызались сквозь вечную мерзлоту? Окопы вытянуты позади позиций для орудий. Чтобы прикрывать их, если на материк высадится фашистский десант.

Здесь стояли пушкиФото: Александр МИЛКУС

Были ли здесь сражения с врагом, Гриша не знает. Орудий давно тут нет. Одно вроде бы вывезли в музей.

За разговором мы отошли довольно далеко от метеостанции. И я вспомнил о белых медведях, которыми тут пугают всех приезжих.

- Да за все время работы я их здесь не видел! – удивляется Гриша. - Только следы на льду залива как-тот были.

И показывает два фальшфейера:

- На всякий случай!

На мысу ЛосеваФото: Александр МИЛКУС

В ожившей рации слышен голос встревоженного капитана «Профессора Молчанова» Сергея Хохлова:

- Кто разрешил далеко от станции отходить? Я же предупреждал – в округе могут бродить белые медведи!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726422" frameborder="0"></iframe> Сотрудники метеостанции «Белый нос» о необычных животных Заполярья.

На мысу крест, сваренный из двух труб. На нем табличка в память о гидрологе Лосеве, чьим именем назван этот мыс.

Ветер с моря обрушивается, словно невидимая волна. Всю одежку приходится застегивать

Крест в память гидролога ЛосеваФото: Александр МИЛКУС

«Мы даже купались»

С пригорка видна метеостанция. За старым домом белеют стены нового лабораторного корпуса. Он составлен из… морских контейнеров. Контейнеры привозил вертолет, потом целый месяц специальная бригада превращала их в жилье.

Внутри корпус выглядит вполне современно. Душевая. Сауна. Рабочие кабинеты с компьютерами. Шкаф с советскими подписными изданиями.

Душевая за Полярным КругомФото: Александр МИЛКУС

По «Белому Носу» видно, как медленно, но верно возрождается северная метеослужба. Удобные помещения с интернетом. Современные приборы.

- Новый «Буран» недавно получили, - с достоинством добавляет Саша Окалович.

И на Сосновце, и здесь работают молодые метеорологи. Все – выпускники метеорологического колледжа в Новосибирске.

- Мы с Наташей, когда распределялись, выбрали «Белый нос». И не жалеем, - говорит Саша.

Рабочий кабинетФото: Александр МИЛКУС

Ребята с Алтая. Им привычен было жесткий климат – с лютыми морозами и жарким летом. Здесь, говорят они, ниже -30 термометр опускается редко. Ну и метели – как без них. А летом, бывает, вода прогревается на мелководье настолько, что даже купаться можно. А вот Гриша – почти что местный – из Пинежского района Архангельской области.

Короткое летоФото: Александр МИЛКУС

- Купаться за Полярным кругом?

- Да! Года два назад прогрелось до 20 градусов. Мы неделю купались, - вспоминая улыбается Саша.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726423" frameborder="0"></iframe> Полярники о купальном сезоне на берегу Северного Ледовитого океана.

На метеостанции спокойный, давно заведенный уклад. В шкафу – фотоальбом со снимками тех, кто работал здесь раньше – в 60-х годах, в 80-х, в 90-х. Доска с поздравлениями с днем рождения. В углу примостилось расстроенное пианино, на котором давно уже никто не играет.

Интерьер станцииФото: Александр МИЛКУС

- Не скучно?

- Да нет, - смущается Наташа. – У нас интернет есть, и телевизор… Мы в курсе событий.

Мы пьем чай с вафлями и сушками. По лестнице слышен топот – это студенты из экспедиции Плавучего университета забираются на смотровую площадку на крыше дома.

Альбом - здесь снимки всех, кто работал на метеостании в прежние годыФото: Александр МИЛКУС

- Поднялась волна! – раздается в рации распоряжение капитана научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» Сергея Хохлова. – Все возвращаются на борт.

Атлас облаковФото: Александр МИЛКУС

Мы наскоро прощаемся. Ребята разводят руками: погода на СеверАх переменчивая. А уж кому как не им знать об этом лучше других.