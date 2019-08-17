Здесь рыба не клюет, и зверь не пробегает

Часть 2 Россия хочет понять Арктику. Не завоевать, чем рьяно и весьма нагло занимались в прошлом веке. Не поставить под контроль. А именно понять. Слишком много в нашей жизни зависит от того, что происходит там, на северАх. От неожиданных похолоданий, бурь и метелей – вот, как сейчас, в начале августа, когда в центральной России температура нормального октября (Арктический циклон). До продуктов на столе – треска, пикша, палтус… И добычи нефти, свинца, цинка, золота и даже алмазов.

Давно, очень давно, с 80-х годов прошлого века в Арктике не проводилось масштабных, комплексных исследований. И вот теперь снова возобновляется серьезное, вдумчивое изучение этого региона.

Лето в АрктикеФото: Александр МИЛКУС

В этом году с десяток научных судов Академии наук, Росгидромета, и даже одно частное судно отправились в экспедиции в различные районы Арктики. Зачем? На борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» Северного управления Росгидромета в трехнедельное плавание отправился и я. Как раз для того, чтобы разобраться – что нового мы можем узнать об Арктике – и рассказать об этом вам.

Селфи на фоне "Профессора Молчанова"Фото: Александр МИЛКУС

Уходим в туман

- Навигатор есть? А как я без него остров отыщу? Ты хоть направление дай! – горячится, зажав кнопку рации, старпом «Профессора Молчанова» Игорь Плахин.

Лодка «Зодиак» спущена на воду. Игорь, решает разведать обстановку, разворачивается за кормой судна, исчезает в густо взбитой пелене тумана. И вдруг резко выскакивает с другой стороны, прижимается к борту.

"Профессор Молчанов" отправляет десантФото: Александр МИЛКУС

- Кто надел спасжилеты – вниз! – командует вездесущий капитан Сергей Хохлов.

«Зодиак» снова пропарывает туман и через несколько мгновений оказывается возле каменных уступов острова Сосновец. Когда пелена спадет, окажется, что от судна до суши не больше километра.

По острову рассыпаются разноцветные куртки. Для тридцати студентов, которые в Архангельске сели на борт «Молчанова», это не просто высадка на сушу. Это полевая практика. Ребята из САФУ, РГГМУ, СПбГУ, МГУ и Вышки разбиты на группы и у каждой свое задание. Молодые социологи вместе с Марией Тысячнюк из университета Дарема (Великобритания) по узким мосточкам топают к домику метеостанции. Им нужно опросить сотрудников, о том, как, на их взгляд, меняется остров в условиях изменяющегося климата.

Высадка на СосновецФото: Александр МИЛКУС

Другие останавливаются у глубокой ямы. Им предстоит описать здешние термокарстовые провалы и воронки, полигональный микрорельеф. Другие хватаются за мобильники: сфотографировать и задокументировать островные постройки – в каком они состоянии. На берегу после возвращения из экспедиции их предстоит сравнить с материалами, собранными предыдущими отрядами, чтобы понять насколько быстро ветшают брошенные людьми здания. Третьи ищут птичьи гнезда. Четвертые отбирают образцы пород.

Проспекты СосновцаФото: Александр МИЛКУС

Уезжать? Нет, не собираюсь

Я стою на крылечке метеостанции с ее начальником Владимиром Зотовым. Он закуривает, прищуривается сквозь очки.

- Уезжать? Нет, не собираюсь…

Начальник метеостанции ЗотовФото: Александр МИЛКУС

- Наверняка же у вас есть квартира на материке?

- Есть в Нижнем Новгороде. Там живут дети с внуками. А я вот тут… - и он кивает за спину. – Раньше работал на Вайгаче (остров в районе Карских ворот – А.М.). Теперь уже почти десять лет тут.

- Не скучно?

Он пожимает плечами:

- А что нам нужно? Телевизор есть. Интернет есть. Продукты завозят…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726582" frameborder="0"></iframe> Начальник метеостанции Владимир Зотов о быте жителей острова Сосновец.Александр МИЛКУС

- Хватает?

- «Паек» от государства на 7200 рублей в месяц на человека. На станции работают четверо. Вот и считайте. Вполне. А если что-то еще нужно – заказываем в соседней деревне.

И машет рукой через пролив (по-местному «салма»). Там виднеются крыши поселка. И уточняет:

- По интернету заказываем. Потом приезжаем и забираем.

Владимир Викторович тактично топчется на пороге – в кухне-столовой социологи опрашивают его подчиненного Игоря Дурнева. Внушительный Игорь тоже уже ветеран метеостанции. Окончил колледж в Новосибирске и по распределению попал на метеостанцию в Арктику. О чем, кстати, как он утверждает, ни разу не пожалел. Девять лет работает под началом Владимира Викторовича.

Социологи опрашивают метеорологовФото: Александр МИЛКУС

Еще два сотрудника метеостанции – жены Игоря и Владимира Викторовича. Обе в отъезде. Жена Дурнева в декрете на материке, жена начальника отправилась по делам.

- Вакансии есть?

- Есть, - кивает начальник. – На Сосновце стратегически важная метеостанция. Мы же в горле Белого моря.

Остров СосновецФото: Александр МИЛКУС

Начальник ведет меня к местной гордости – крохотной теплице, где из грядки торчат мясистые стебли лука. А вот листики редиски все в дырах - обглоданы паразитами. Метеорологи пожимают плечами:

- Ну что-то да вырастет!

На остров не завозят фрукты. Разве что яблоки. Они хорошо хранятся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726583" frameborder="0"></iframe> Начальник метеостанции в Белом море о глобальном потеплении.

- На жизнь хватает? – не совсем тактично спрашиваю я.

- 35 тысяч в месяц. На семью, если берешь дополнительные работы, выходит под 100 тысяч. Жить можно. И еще откладывать.

Игорь Дурнев с женой так накопили на квартиру.

Метеоолог Игорь ДурневФото: Александр МИЛКУС

К зданию метеостанции стекаются студенты. Кто-то задерживается у стеклянного шара, похожего на волшебный шар какой-нибудь предсказательницы.

- Это гелиограф… – начинает экскурсию Зотов.

Стоя в сторонке, наблюдаю, как ребята рассматривают площадку с метеорологическими устройствами. Может быть кто-то после такого знакомства вольется в команду метеорологов.

Маячник из Донецка

Социологи уже закончили беседу на метеостанции и, отмахиваясь от настырных комаров, расспрашивают о житье-бытье маячницу Люду Гейкину. Маяк в ведении военных, поэтому Людмила строго блюдет военную тайну, о которой ее, между прочим, никто не спрашивает. У Людмилы двое детей – погодки. Старшему год и девять, младшему девять месяцев. Пока малыши подрастают ей помогает мама.

Страшные северные комарыФото: Александр МИЛКУС

- Приехали сюда с насморком. А тут все прошло, - щурится на солнце Людмила. – Чистый воздух, никаких бактерий…

Маячница Люда живет на острове с мужом и двумя малышамиФото: Александр МИЛКУС

Откуда-то сбоку нарастает гул. Прямо по мхам, лишайникам и местным приземистым растениям, вцепившимся в каменистую почву продуваемого острова - едет что-то среднее между снегоходом для лета и газонокосилкой. Муж Людмилы начальник маяка Роман Гейкин привез воду из родника. Роман родом из Донецка. Всю жизнь рыбачил в Азовском море. Но работы становилось все меньше и много лет назад, еще до майдана перебрался в Россию. А поскольку душа морская – выбрал Архангельск. Здесь женился и уже два года отвечает за маяк на Сосновце.

Начальник маяка Роман ГейкинФото: Александр МИЛКУС

- У нас в колодце вода приличная. Метеорологи отдавали пробы в Архангельск. Лучше чем та, что в городе течет из-под крана. Но из родника же вкуснее, - объясняет Люда. - Рыбы, наверное, у вас много, - оглядываюсь я. С пригорка видны оба берега узкого острова.

Маяк на СосновцеФото: Александр МИЛКУС

- Да не клюет здесь рыба! Нет ее, - расстроенно говорить подошедший к нам Роман. – Покупаем ее в магазине в Сосновке.

Даша Сапрыкина из Вышки усердно конспектирует его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726584" frameborder="0"></iframe> Начальник маяка Роман Гейкин рассказывает о рыбном промысле.

- А зверь?

- Так и его нет. Забежал как-то зимой олень, так собаки его в море загнали. Да и ружья у нас нет…

Над нами в этот момент, как назло, на бреющем полете пролетает наглая откормленная утка.

- Местные их не едят, - Игорь даже бровью не повел. – А мы как-то пробовали. Мясо красное, а вкус, как у курицы.

Остров СосновецФото: Александр МИЛКУС

Несмотря на то, что в полном составе община обитателей Сосновца составляет семь человек не считая младенцев, и Роман, и Владимир Викторович, описывая соседей, говорят местоимение «они». Каждая команда живет своим бытом и расписанием. Хотя от одного деревянного домика до другого по тропинке не больше пяти минут ходу.

- У военных немного другой «паек», - рассказывает мне начальник метеостанции. – Когда нам приедается что-то – меняемся банками консервов.

Лодка на берегу. Обычная часть пейзажа арктической сушиФото: Александр МИЛКУС

- Ветер вот только… - скорее не жалуется, а констатирует Людмила. – Бывает такой, что цвет у морошки сдувает. И потом мало ягод.

На берегу парни исследуют мареограф – домик на скалистом обрыве. Внутри него большая яма, в которой установлен датчик, подсоединенный к самописцу. Здесь регистрируют приливы и отливы.

На арктических островах много мусораФото: Александр МИЛКУС

Рядом студенты под началом океанолога Росгидромета Александра Соломатова возятся с рейками. Они проводят нивелировку – измеряют высоты на островном берегу. Это важно, чтобы понимать как меняется рельеф Сосновца.

- Мы такие работы проводим каждый год, - объясняет мне Зотов.

Начальник метеостанции ЗотовФото: Александр МИЛКУС

- У нас новая электронная техника. Уточняем полученные результаты, - добавляет Соломатов. Студенты записывают продиктованные им цифры в раскрытый журнал.

Полярный день. Ученые изучают рельеф островаФото: Александр МИЛКУС

Скорлупка

На острове раньше стояла военная часть. Домик казармы зияет пустыми окнами. Склад треснул почти посредине и стены потихоньку разъезжаются в разные стороны.

Два веселых и добродушных пса гоняют от одной группы студентов к другой, счастливые, что сегодня столько новых людей, каждый из которых норовит потрепать по лохматой голове. Кто-то из ребят фотографирует меленькие белые цветы, усыпавшие склоны ям. Кто-то пытается окунуться в крохотном заливчике, где стоячая вода прогрелась до почти черноморской температуры.

На небольшом острове оказалось семь зон с разной растительностьюФото: Александр МИЛКУС

Прилив сменился отливом. На камнях подсыхает морская капуста.

Члены экспедиции осторожно спускаются к лодкам по мокрым камням.

Последней на борт забирается Настя. В руке она бережно держит рябые скорлупки от яиц какой-то местной птахи. На судне по каталогу студенты будут разбираться с какой островной живностью они столкнулись.

Будем изучать какой птахе принадлежит яйцоФото: Александр МИЛКУС

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Что делают ученые в Арктике? Макают!

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