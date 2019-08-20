Рыночная экономика

1. Пошел вчера на «пятак» купить кукурузы. Предприниматели тырят ее с полей и втюхивают православным за крепкие деревянные рубли. Выхлоп как от торговли оружием.

Покупай дешево, продавай дорого.

2. Иду я прямиком к неразговорчивому мужичку, возрастом за полтинник, у которого я брал несколько початков на днях.

Узнаваемость бренда.

3. Подхожу, а тут же рядом с ним еще пара человек торгует кукурузой.

Быстрая реакция рынка на спрос. Увеличение предложения. Возникновение конкурентной борьбы.

4. Спрашиваю.

- Почем сегодня кукуруза?

- Как обычно, по 15 рублей штучка, - отвечает мужичок.

- Давайте десяток.

Мужик наклоняется копаться в сумках.

Стабильность розничных цен ради удержания клиентов в период волатильности рубля.

5. - А у меня по 10! - во всеуслышание объявляет бабка с кирпичным цветом лица. Все знают, наверное, этот типаж бабок: трамвай на ходу остановит, на почту России войдет.

И добавляет:

- Последний пакет остался, не сидеть же с ним до вечера.

Краткосрочная оферта, горящие туры, ликвидация склада.

6. Мужик меняется в лице.

Рядом стоит тетка интеллигентного вида в возрасте и, видя мою нерешительность, советует:

- Я брала у этой бабушки кукурузу. Сладкая.

Вовлечение лидеров мнения, реклама, PR, соцсети.

7. - Конечно, сладкая, - язвительно говорит мужик. - Там одни пестициды и ГМО.

- Чево эта? - возмущается бабка.

- А того это, что кукуруза у вас из Озерского района, а там бывший глава и «колбасники» все поля отравили химией. Лучше сразу в гроб, чем вашу «сладкую» кукурузу есть.

Нарастание конкурентной войны, информационная война, партизанский маркетинг.

8. - Да какой там химией, ирод ты окаянный! Если бы бывший глава химией поля травил, никаких бы пчел у него не было. А у «колбасников» все коровы бы сдохли. Антихрист ты и балабол!

Продемонстрировала бабка недюжинные познания в сельском хозяйстве и хорошие навыки ведения переговоров.

9. - У самого-то кукуруза из Полесска. Вот там-то бизнесмены химией все отравили давно. Чернобыль, едри твою за ногу!

Первое правило бизнеса: защищай свои инвестиции.

10. Парень на ящике из-под пива, с кучкой початков на раскладном стуле, долго молчавший, вдруг заявил:

- Вы все врете. А у меня кукуруза по 12 рублей, зато спелая.

Нарастание конкурентной борьбы, поиск уникального преимущества своего продукта.

11. - Я вам скидку дам за десяток! - не сдается мужик. - И спелую подберу, если надо.

Удержание постоянного клиента путем предоставления дополнительных услуг.

12. - А у меня зато чищеная есть! - говорит паренек.

Захват рынка конкурентов при помощи предоставления дополнительных услуг.

13. - Бери десяток за 80 рублей! - отчаянно предлагает бабка.

Игра на понижение, агрессивная реклама.

14. - А мне можно безналом платить! - делает ответку парень.

Улучшение сервиса обслуживания потребителей.

15. - Я всегда здесь сижу, - пыхтит мужик, - а они продадут - и ищи-свищи. Мою кукурузу все знают. И ее всегда обменять можно, если не понравится.

Расширение сервисных услуг для борьбы с конкурентами, брендирование.

16. Колеблясь, я все же останавливаю свой выбор на мужике.

Он делает скидку, отбирает спелую кукурузу и заодно чистит початки. По его счастливому лицу стекает пот.

- В следующий раз придете, у меня новый завоз будет, и цена подешевле, и каждый десятый початок бесплатно.

Выйти в кеш, создать систему лояльности, реинвестировать прибыль.

Иду домой с чувством глубокой удовлетворенности. Надо бы перечитать Адама Смита…