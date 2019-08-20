Рыночная экономика
1. Пошел вчера на «пятак» купить кукурузы. Предприниматели тырят ее с полей и втюхивают православным за крепкие деревянные рубли. Выхлоп как от торговли оружием.
Покупай дешево, продавай дорого.
2. Иду я прямиком к неразговорчивому мужичку, возрастом за полтинник, у которого я брал несколько початков на днях.
Узнаваемость бренда.
3. Подхожу, а тут же рядом с ним еще пара человек торгует кукурузой.
Быстрая реакция рынка на спрос. Увеличение предложения. Возникновение конкурентной борьбы.
4. Спрашиваю.
- Почем сегодня кукуруза?
- Как обычно, по 15 рублей штучка, - отвечает мужичок.
- Давайте десяток.
Мужик наклоняется копаться в сумках.
Стабильность розничных цен ради удержания клиентов в период волатильности рубля.
5. - А у меня по 10! - во всеуслышание объявляет бабка с кирпичным цветом лица. Все знают, наверное, этот типаж бабок: трамвай на ходу остановит, на почту России войдет.
И добавляет:
- Последний пакет остался, не сидеть же с ним до вечера.
Краткосрочная оферта, горящие туры, ликвидация склада.
6. Мужик меняется в лице.
Рядом стоит тетка интеллигентного вида в возрасте и, видя мою нерешительность, советует:
- Я брала у этой бабушки кукурузу. Сладкая.
Вовлечение лидеров мнения, реклама, PR, соцсети.
7. - Конечно, сладкая, - язвительно говорит мужик. - Там одни пестициды и ГМО.
- Чево эта? - возмущается бабка.
- А того это, что кукуруза у вас из Озерского района, а там бывший глава и «колбасники» все поля отравили химией. Лучше сразу в гроб, чем вашу «сладкую» кукурузу есть.
Нарастание конкурентной войны, информационная война, партизанский маркетинг.
8. - Да какой там химией, ирод ты окаянный! Если бы бывший глава химией поля травил, никаких бы пчел у него не было. А у «колбасников» все коровы бы сдохли. Антихрист ты и балабол!
Продемонстрировала бабка недюжинные познания в сельском хозяйстве и хорошие навыки ведения переговоров.
9. - У самого-то кукуруза из Полесска. Вот там-то бизнесмены химией все отравили давно. Чернобыль, едри твою за ногу!
Первое правило бизнеса: защищай свои инвестиции.
10. Парень на ящике из-под пива, с кучкой початков на раскладном стуле, долго молчавший, вдруг заявил:
- Вы все врете. А у меня кукуруза по 12 рублей, зато спелая.
Нарастание конкурентной борьбы, поиск уникального преимущества своего продукта.
11. - Я вам скидку дам за десяток! - не сдается мужик. - И спелую подберу, если надо.
Удержание постоянного клиента путем предоставления дополнительных услуг.
12. - А у меня зато чищеная есть! - говорит паренек.
Захват рынка конкурентов при помощи предоставления дополнительных услуг.
13. - Бери десяток за 80 рублей! - отчаянно предлагает бабка.
Игра на понижение, агрессивная реклама.
14. - А мне можно безналом платить! - делает ответку парень.
Улучшение сервиса обслуживания потребителей.
15. - Я всегда здесь сижу, - пыхтит мужик, - а они продадут - и ищи-свищи. Мою кукурузу все знают. И ее всегда обменять можно, если не понравится.
Расширение сервисных услуг для борьбы с конкурентами, брендирование.
16. Колеблясь, я все же останавливаю свой выбор на мужике.
Он делает скидку, отбирает спелую кукурузу и заодно чистит початки. По его счастливому лицу стекает пот.
- В следующий раз придете, у меня новый завоз будет, и цена подешевле, и каждый десятый початок бесплатно.
Выйти в кеш, создать систему лояльности, реинвестировать прибыль.
Иду домой с чувством глубокой удовлетворенности. Надо бы перечитать Адама Смита…
ИСТОЧНИК KP.RU