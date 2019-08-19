Зелимхан Бакаев: "Может, без дыма забили бы больше"

Зелимхан Бакаев после горячего дерби похвалил Жиго и отметил Олега Кононова. Футболист очень лестно отозвался об Андрю Шюррле, а также пообещал, что команда продолжит прогрессировать.

- Эмоции самые позитивные, тяжёлая и важная победа для нас. За счёт установки тренера удалось перевернуть игру. Тяжело играть в таком графике. Четыре игры за десять дней.

Тренер сказал через не могу действовать. Вышли и заслуженно победили. Фактически весь второй тайм контролировали, атаковали, бежали. Закономерная победа.

- Дым помешал вам?

- Нам нормально, а судья сказал, что системе VAR мешал. Нам, честно говоря, не до дыма. Может нам помог дым, а, может, и без него больше бы забили.

- Подключение Жиго специально отрабатывает?

- Спонтанно получилось, Жиго побежал и его Бог вознаградил за это. Вся центральная ось провела невероятный матч. Жиго два гола в дерби - это фантастика.

- Страшно из-за взрывов не было?

- Нет, мы привыкли к такому.

- Без чистого нападающего играли...

- Чемпион мира у нас на острие! Какой там чистый нападающий (улыбается). Одно удовольствие с ним играть. Только принимаешь мяч, а он уже помогает тебе выйти. Нам повезло, что такие люди с нами играют.

- Как Ларссон вписался?

- Он тоже очень хорошего уровня футболист. Думаю, что он будет прогрессировать, да и мы тоже. Это далеко не наш максимум.

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