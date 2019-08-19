Зелимхан Бакаев: "Может, без дыма забили бы больше"
Зелимхан Бакаев после горячего дерби похвалил Жиго и отметил Олега Кононова. Футболист очень лестно отозвался об Андрю Шюррле, а также пообещал, что команда продолжит прогрессировать.
- Эмоции самые позитивные, тяжёлая и важная победа для нас. За счёт установки тренера удалось перевернуть игру. Тяжело играть в таком графике. Четыре игры за десять дней.
Тренер сказал через не могу действовать. Вышли и заслуженно победили. Фактически весь второй тайм контролировали, атаковали, бежали. Закономерная победа.
- Дым помешал вам?
- Нам нормально, а судья сказал, что системе VAR мешал. Нам, честно говоря, не до дыма. Может нам помог дым, а, может, и без него больше бы забили.
- Подключение Жиго специально отрабатывает?
- Спонтанно получилось, Жиго побежал и его Бог вознаградил за это. Вся центральная ось провела невероятный матч. Жиго два гола в дерби - это фантастика.
- Страшно из-за взрывов не было?
- Нет, мы привыкли к такому.
- Без чистого нападающего играли...
- Чемпион мира у нас на острие! Какой там чистый нападающий (улыбается). Одно удовольствие с ним играть. Только принимаешь мяч, а он уже помогает тебе выйти. Нам повезло, что такие люди с нами играют.
- Как Ларссон вписался?
- Он тоже очень хорошего уровня футболист. Думаю, что он будет прогрессировать, да и мы тоже. Это далеко не наш максимум.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU