2019-08-20T02:33:03+03:00
Звезды

Похудела вдвое: Наталья Бочкарева рассказала, как ей удалось за год скинуть 60 кило

Звезда сериала «Счастливы вместе» весила 120 килограммов, но смогла полностью изменить себя
Ирина СУХАНОВА
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Наталья Бочкарева гордится своей стройной фигурой. Фото: Инстаграм.Наталья Бочкарева гордится своей стройной фигурой. Фото: Инстаграм.
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Сегодня 39-летняя Наталья Бочкарева выглядит стройной и подтянутой, но так было далеко не всегда. Звезда сериала «Счастливы вместе» прославилась ролью Даши Букиной – пышечки с аппетитными формами. Наталья признается, что лишний вес всегда был ее проблемой. Но ей удалось взять себя в руки и избавиться от ненужных килограммов. В Инстаграме актриса рассказала поклонникам, что ей удалось похудеть на целых 60 кило.

- Правда о том, как я похудела. Порой даже забавно читать про себя в интернете о том, как я похудела на 20 кг (с 79 до 59 кг), - написала Бочкарева на своей страничке. - Различные сайты размещают информацию о моих супер-диетах, каких-то препарата, курс которых я якобы принимала, чтобы сбросить вес, и прочей чепухе. Самый курьезный случай произошёл, когда однажды меня попросили подписать книгу о похудении, которую якобы я написала «Как похудеть и не умереть. Несерьёзные диеты Даши Букиной» Мошенники издали эту чушь тиражом в 700 тысяч экземпляров, чтобы заработать на доверчивом читателе. Так вот, правда в том, что после рождения второго ребёнка, не восстановившись после первой беременности, я весила 120 кг и сбросила не 20 кг, как пишут, а больше 60 кг меньше чем за год!

Всего за год Наталья из пышки превратилась в худышку. Фото: Инстаграм.

Всего за год Наталья из пышки превратилась в худышку. Фото: Инстаграм.

Наталья поделилась с подписчиками секретом своего феноменального похудения. Никаких особых диет актриса, по ее словам не придерживалась. Расстаться с лишним весом ей помогли физические нагрузки.

- Рецепт прост: физические нагрузки (я много танцевала, участвуя в проекте «Танцы со звёздами», спортзал и никаких диет! – рассказала Бочкарева. - Главное - не есть на ночь! И я скажу вам так, я - жуткая сладкоежка! Всегда такой была, не могу отказать себе в этом маленьком удовольствии.

Сейчас Наталья может позволить себе очень облегающие вещи. Фото: EAST NEWS

Сейчас Наталья может позволить себе очень облегающие вещи.Фото: EAST NEWS

Наталья счастливо замужем за адвокатом Николаем Борисовым, с которым судьба свела ее, когда она ехала в поезде. У пары двое детей-погодков: 12-летний сын Иван и 11-летняя дочь Мария.

Месяц назад актриса отметила 39-летие: день рождения Наталья провела в необычном месте. Шумным вечеринкам она предпочла тишь и покой Псково-Печерского монастыря. Это место настолько запало в душу звезде ситкома, что теперь она подумывает о смене амплуа.

- Отныне мне хочется быть не просто актрисой, которая призвана развлекать зрителя, а человеком, который стремится изменить себя и мир вокруг себя, - рассказала Наталья в Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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