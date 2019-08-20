Ученые нашли диету против старения и рака

ОСТАВЬТЕ МЕСТО ДЛЯ ДЕСЕРТА

- Наиболее доказанный подход к питанию, продлевающий жизнь, или, как минимум, замедляющий старение (в зависимости от вида живых существ. - Ред) это снижение калорийности, - поясняет врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева. - Еще в 1930-е годы такие эксперименты проводили на мышах. Одной группе подопытных зверьков снижали калорийность рациона на 30 - 40%. И они жили на 10 - 15% дольше, чем вторая группа - мыши на привычном объеме пищи

А в конце прошлого века в подобное исследование были включены макаки. Они живут среднем в 20 - 25 лет, и итоги эксперимента были подведены в 2010-х годах. Обезьяны, питавшиеся умеренно, однозначно остались более здоровыми. У них не было зарегистрировано случаев рака, сахарного диабета. Они не поседели, имели крепкие кости и прямую спину.

- Звучит привлекательно, но для многих людей цена будет слишком высока - сидеть всю жизнь на голодном пайке.

- Ну что вы, в экспериментах голодом никто никого не морил. Вообще, нет цели голодать и лишиться радости жизни. У обезьян снижение калорийности на 25 - 30% дало ощутимый положительные эффекты. Если говорить о человеке, то я бы дала такой совет. Когда едите основное блюдо, представьте себе, что будет еще десерт. Нужно оставить для него место. А потом возьмите и обойдитесь без десерта. Таким образом вы будете вставать из-за стола чуть голодными и обеспечите себе снижение калорийности. Для начала - через раз. А дальше - чаще.

Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.Фото: Личный архив

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ НУЖНО НЕ УСКОРЯТЬ, А... ЗАМЕДЛЯТЬ

Многие худеющие мечтают «разогнать» обмен веществ, чтобы поскорее избавиться от лишних килограммов. Но для того, чтобы замедлить старение, обмен веществ, оказывается, нужно… замедлять.

- Именно так работает снижение калорийности, - рассказывает Наталья Пугачева. - При ограничении поступающих в организм калорий снижается метаболизм (обмен веществ. - Ред.). Синтез белков, то есть строительных кирпичиков нашего организма, становится более размеренным, полноценным. Не происходит накопления «ошибочного, с дефектами» белка в клетке, с которым надо дополнительно работать, затрачивая энергию и силы организма. При экономной работе клетки больше времени остается для «ревизии» ДНК. То есть, по сути, лучше идет «ремонт» поломок, и за счет этого снижается риск нарушений в организме, ведущих к тяжелым заболеваниям и их осложнениям.

БЕЛОК: ПОДРОСТКАМ ПОЛЕЗЕН, ВЗРОСЛЫМ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ

- Наталья Владимировна, а за счет чего лучше снижать калорийность? Как известно, больше всего калорий в углеводах и жирах. Значит, их нужно есть поменьше и налегать на белок?

- Исследования показали, что преобладание белкового питания, наоборот, ускоряет старение у взрослых людей. Да, растущему организму белок, безусловно, нужен. Людям после 60-ти тоже не стоит ограничивать белок - у них пища хуже усваивается, масса мускулатуры уменьшается

А вот человеку в расцвете сил богатые источники хорошо усваиваемого белка – мясо, рыба – достаточно употреблять не чаще двух раз в неделю. Молочные продукты и яйца также очень умеренно. Напомню, речь идет о питании против старения!

- Почему?

- Когда к нам в организм поступают животные белковые продукты, активируется так называемый инсулиноподобный фактор роста. За счет этого стимулируется рост, размножение клеток. В том числе раковых, если они вдруг появляются в организме. Именно поэтому низкобелковую диету можно отнести к «противораковой».

В то же время, чем больше и чаще делятся клетки, получая белковое питание, тем больше накапливается побочных продуктов, «некондиционного» белка и т. д. Ревизия повреждений ДНК, ремонт поломок, о которых мы упоминали, идут медленнее, потому что организм отвлечен «строительством», то есть делением и ростом новым клеток.

Кстати, большинство долгожителей, как показывают опросы, не злоупотребляют животным белком. Они не вегетарианцы, как правило (из растительного белка всех необходимых веществ не получишь), но мясные блюда едят не чаще одного - двух раз в неделю. Молочные, кисломолочные продукты можно в небольших порциях ежедневно.

БУДЬ В КУРСЕ

Что еще показали исследования

* Укорачивают жизнь так называемые конечные продукты гликирования (КПГ). Они создают в организме вредный оксидативный (окислительный) стресс. А он ведет к развитию хронического воспаления. «В результате включается весь каскад возрастзависимых и наиболее распространенных заболеваний: сердечно-сосудистых, диабета, рака, дегенеративных заболеваний типа деменции, паркинсонизма, болезни Альцгеймера», - предупреждает Наталья Пугачева. Большое количество конечных продуктов гликирования содержится в красном мясе, в твердых сырах. Меньше всего КПГ в овощах, фруктах, бобовых и в молоке.

* Для поддержания стабильности и нормального синтеза ДНК (то есть, считай, для появления здоровых новых клеток. - Ред.) важнейшую роль играют витамины группы В (В3, В9, В12), а также цинк и магний. Витамин В12 содержится только в животных продуктах. Поэтому их присутствие (либо прием лекарственных форм витамина) необходим. Остальные перечисленные вещества организм получит, если вы будете есть ежедневно свежую зелень, орехи, семена (кунжут, семечки подсолнечника, тыквы). И несколько раз в неделю рыбу или другие морепродукты - это источники магния и полезных Омега-3 кислот.

* Научные исследования и опыт долгожителей подтверждают большую пользу ферментированных продуктов для нашего организма. Японцы, например, обожают ферментированные бобы натто (в России их можно найти в специализированных магазинах японской кухни). Из традиционных русских яств к ферментированным продуктам относятся моченые яблоки и квашеная капуста. «В капусту добавляйте поменьше соли, чтобы вред от пересаливания не превысил пользу ферментации», - поясняет наш эксперт.

* Максимально используйте местные, локальные продукты. Для нашей страны это гречка, льняное масло и семена льна, облепиха, клюква. С одной стороны, они очень богаты ценными микроэлементами. С другой стороны, наш организм лучше приспособлен к их перевариванию и усвоению, чем к употреблению заморских продуктов.