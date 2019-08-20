2019-08-20T18:35:21+03:00
Звезды

«Был слишком вспыльчивым»: Полина Гагарина развелась с мужем из-за ревности и ссор

Экс-супруг артистки Петр Кислов решился на откровенное интервью
Алена МАРТЫНОВА
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Оказалось, что Гагарину Кислов увел у другого парняОказалось, что Гагарину Кислов увел у другого парняФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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За пять лет образцового брака Полины Гагарины с фотографом Дмитрием Исхаковым воспоминания о ее первом муже стерлись из памяти даже у самых преданных поклонников. Между тем, в очередном выпуске ток-шоу «Судьба человека» актер Петр Кислов, за которого певица вышла замуж в 2010 году (и развелась спустя три года), откровенно рассказал о семейной жизни с Гагариной. Познакомились они, когда начинающей певице было всего 19, актеру — 24.

- Я был в школе-студии МХАТ ассистентом педагога, - вспоминал Петр в гостях у Бориса Корчевникова. - Полина пришла туда поступать, я сначала не верил своим глазам, когда увидел ее анкету. Знал, что она хорошо поет. Выходит — она. Я покраснел, засмущался, как будто это я сдаю экзамен, а не она. Ее приняли, а через какое-то время я признался ей в любви. Просто сказал: «Полина, я тебя люблю». Решил вот так выстрелить по-гусарски. Она почти сразу ответила взаимностью, хотя сначала подумала, что это шутка.

Оказалось, что Гагарину Кислов увел у другого парня:

petrkislovpetrkislov
Петр Кислов
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- Она сказала: «Слушай, у меня есть молодой человек...», на что я ответил: «Бросай! Я лучше»!

По словам актера, это была большая взаимная любовь. Когда Полине исполнилось 20, пара поженилась, при этом невеста была уже на восьмом месяце беременности. Однако, ни чувства, ни рождение сына Андрея не смогли спасти семью от развода.

За пять лет образцового брака Полины Гагарины с фотографом Дмитрием Исхаковым воспоминания о ее первом муже стерлись из памяти Фото: Михаил ФРОЛОВ

За пять лет образцового брака Полины Гагарины с фотографом Дмитрием Исхаковым воспоминания о ее первом муже стерлись из памятиФото: Михаил ФРОЛОВ

- Из-за работы мы редко виделись. Но если оставались вместе больше месяца, то конфликты возникали по любому поводу, - поделился Петр. - Я был очень горячим, вспыльчивым, часто ее ревновал. Сейчас во многих ситуациях бы промолчал. Мы пытались наладить наши отношения с Полиной, но в какой-то момент поняли, что лучше будет уже ничего не склеивать. Не хотели, чтобы сын видел наши семейные разборки. Собственно, поэтому и расстались.

В том же интервью Кислов признался, что в юности был влюблен в актрису Екатерину Вилкову, рассказал о первом неудачном браке с актрисой Анастасией Макеевой, который продлился всего несколько месяцев. Однако, образцом женственности и красоты он по-прежнему считает именно Полину Гагарину. С бывшей женой Кислову удалось сохранить теплые отношения, а сын Андрей называет его «лучшим папой на свете».

ИСТОЧНИК KP.RU

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