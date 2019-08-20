2019-08-20T13:20:11+03:00
Политика

Томагавк войны: Ракетные испытания США доказывают, что выход Вашингтона из ДРСМД планировался годами

По данным российской разведки, производство вооружений, нарушающие договор, готовилось еще с 2017 года
Виктор БАРАНЕЦ
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Испытания новейшей американской крылатой ракеты прошли 18 августа. ФОТО: Минобороны СШАИспытания новейшей американской крылатой ракеты прошли 18 августа. ФОТО: Минобороны США
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Ну вот, американское «шило» и вылезло из дырявого мешка Дональда Трампа: всего 18 дней прошло после официального выхода США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД), а Пентагон успешно (с первого раза!) испытал новую крылатую ракету. И с большой помпой показал это по телевидению. Если верить словам представителя военного ведомства США подполковника Роберта Карвера, то это «изделие» - усовершенствованный вариант «Томагавка» - многоцелевой высокоточной ракеты (названной в честь индейского топора для метания). Карвер объявил, что ракета точно поразила цель на расстоянии 500 километров.

Однако спецы Минобороны России, Московского института теплотехники и госконцерна Алмаз-Антей, которых я попросил «визуально» оценить возможности новой американской ракеты, в один голос заявили, что Карвер блефует: судя по параметрам, новый «Томагавк» способен лететь на дальность в 5-6 раз больше. Именно такие ракеты и были запрещены по ДРСМД! И такую ракету, считают мои собеседники, невозможно создать не то что за 18 дней, но и за пару лет! Даже имея наработки по предыдущим «Томагавкам».

Вывод очевидный: США давно разрабатывали ракету, нарушающую ДРСМД. По данным российской разведки, еще с июня 2017-го на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон (штат Аризона), стартовала модернизация производства для создания этих запрещенных ракет. А когда их испытания вышли на финишную прямую, Трамп приказал найти повод выйти из Договора с Москвой. Найти не смогли. И тогда (следите за руками!) повод выдумали - а давайте обвиним Россию. будто это она нарушает Договор.

Оцените наглость и бесцеремонность самой комбинации.

Только теперь, после испытания новой ракеты, врать уже ну никак невозможно. Карты вскрыты.

Что дальше?

Дальше, по логике вещей, США будут стремиться разместить новые ракеты в Европе.

Москва уже заявила, что тогда места, где встанут нью-«Томагавки», будут взяты на прицел.

Берлин и Париж, Прага и Брюссель, София и Бухарест очень нервничают от такой перспективы.

Удастся ли Вашингтону выкрутить им руки?

США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования.

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Проведенное Соединенными Штатами испытание крылатой ракеты с дальностью, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вызывает лишь сожаление. Такую позицию озвучил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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