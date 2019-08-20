В МИД РФ сожалеют в связи с испытанием США ракеты, нарушающей ДРСМД
Проведенное Соединенными Штатами испытание крылатой ракеты с дальностью, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вызывает лишь сожаление. Такую позицию озвучил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Сайт kp.ru писал, что ракета была пущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около калифорнийского побережья и успешно поразила цель более чем 500 км. Еще недавно такое было бы невозможно из-за действия российско-американского ДРСМД, но соглашение расторгли по инициативе Вашингтона.
"Все это вызывает сожаление, США очевидно взяли курс на нагнетание военной напряженности. Мы на провокации не поддаемся", - прокомментировал ситуацию Рябков.
Дипломат подчеркнул, что такие испытания подтверждают информацию о проводимых американцами разработках. Система создавалась уже долгое время, несмотря на действие ограничивающего соглашения.
"Подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - цитирует ТАСС замглавы.
США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования.
ИСТОЧНИК KP.RU