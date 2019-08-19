В Пентагоне заявили, что США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования
Американские СМИ сообщили, что Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования. Уточняется, что ее характеристики идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД.
В Пентагоне заявили, что ракета успешно поразила цель после более чем 500 км полета.
- Министерство обороны осуществило летное испытание крылатой ракеты наземного базирования с неядерной боеголовкой в воскресенье у западного побережья США, - заявил подполковник вооруженных сил США Карла Глисон.
Ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии, сообщил CNN.
Позже в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок. Сообщается, что результаты испытаний внесут вклад в развитие США ракет средней дальности.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года стало известно о том, что в США начали производство ракет, запрещенных ДРСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU