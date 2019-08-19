2019-08-19T20:35:54+03:00
В мире

В Пентагоне заявили, что США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования

Сообщается, что ракета успешно поразила цель после более чем 500 км полета
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Пентагоне заявили, что США провели испытание крылатой ракеты наземного базированияВ Пентагоне заявили, что США провели испытание крылатой ракеты наземного базированияФото: REUTERS
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Американские СМИ сообщили, что Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования. Уточняется, что ее характеристики идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД.

В Пентагоне заявили, что ракета успешно поразила цель после более чем 500 км полета.

- Министерство обороны осуществило летное испытание крылатой ракеты наземного базирования с неядерной боеголовкой в воскресенье у западного побережья США, - заявил подполковник вооруженных сил США Карла Глисон.

Ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии, сообщил CNN.

Позже в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок. Сообщается, что результаты испытаний внесут вклад в развитие США ракет средней дальности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года стало известно о том, что в США начали производство ракет, запрещенных ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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