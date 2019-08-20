2019-08-20T15:25:23+03:00
Звезды

«Это «Дом-2», какие правила?!»: Бузова на джипе протаранила машину Эвелины Бледанс

Об инциденте 10-летней давности в своем Инстаграме рассказал Станислав Садальский [фото]
Алена МАРТЫНОВА
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Бузова на джипе протаранила машину Эвелины Бледанс.Бузова на джипе протаранила машину Эвелины Бледанс.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Станислав Садальский, известный любовью к откровениям о коллегах по цеху, на своей странице в соцсетях поделился очередной историей. Воспоминания о ДТП времен Бузовой в «Доме-2» актер опубликовал от лица своей подруги Эвелины Бледанс.

- Еду, никого не трогаю, по Ленинскому проспекту после трудового дня, думаю о том, как же ужасно будет все-таки, если заставят снять тонировку со стекол и в пробках все автомобилисты, включая меня, будут сидеть как в огромном зале ожидания, а не в своем маленьком дорожном домике, - процитировал Садальский актрису. - И вдруг резко, поворачивая вправо с третьего ряда, меня подсекает, да просто «бросается под колеса» разъяренный джип.

По словам артистки, она сразу поняла, что за рулем девушка:

- Пока блондинка кудахтала возле своей вмятины, я, с удивлением обследовав машину, поняла, что она «родилась в рубашке». Видимо, удар пришелся на так называемый «кенгурятник» (в Австралии - кенгуру, в России — блондинки). Так что нам его пора в «блондинятник» переименовать. Но когда злостная нарушительница кинулась мне на шею, я поняла, что машина мчалась из «Дома-2», а за рулем была Ольга Бузова. Люди там годами строят свою любовь! Какие правила?!

Эвелина Бледанс. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эвелина Бледанс.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом Садальский разместил в Инстаграме фото с места ДТП, из-за которых подписчики усомнились в реальности чудо-истории.

- Кто же это фотографировал, ГИБДД? - подловили актера в комментариях.

А другим пользователям пришлось не по душе упоминание поп-звезды на странице 68-летнего Заслуженного артиста РСФСР.

- Несолидно вам о Бузовой писать, не то пальто. Оставьте всеобщую истерию по Бузовой малолеткам! - пристыдили актера поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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