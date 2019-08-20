Россияне назвали профессии, в которых людей должны заменить роботы

Большинство россиян - за развитие робототехники. Четверо из пяти считают, что это будет способствовать укреплению позиций нашей страны — такие результаты получили социологи ВЦИОМ.

Искусственный интеллект, в первую очередь, нужно использовать при изучении космоса и на опасных производствах. А вот в сфере досуга и образовании правильнее будет обойтись без разумных машин, считают россияне.

Чуть более половины - 51% опрошенных вообще не верят в то, что манипуляторы нас реально потеснят с рабочих мест. Таких оптимистов больше всего среди женщин и людей старше 35 лет. А вот мужчины и молодежь более склонны поверить в беспилотные такси, искусственных кассиров и прочие прелести автоматизации.

- Роботы могут заменить нас как раз там, где участники опроса их не ждут, - сказал КП проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Например, в транспорте. «Тесла» уже оттестировала беспилотный дальнобойщик, в Китае идут работы над созданием поездов без машинистов. Досуг и развлечения — компьютерные туристические платформы связывают напрямую отели и туристов, сокращение работников на регистрации, агентов по поиску туров, бухгалтеров. В образовании — вовсю развиваются электронные обучающие программы, а тяжелее всего преподавателям иностранных языков: их услуги могут быть менее востребованы из-за развития электронных переводчиков. Роботизация будет развиваться, это согласуется и с общемировым трендом на снижение занятости, сокращение рабочего дня и рабочей недели.

ГДЕ НУЖНЫ РОБОТЫ

Освоение космоса 49%

Опасные промышленные производства 44%.

Ликвидация последствий ЧС 39%,

медицинская диагностика и манипуляции 34%

сельское хозяйство 27%

управление общественным транспортом 7%

досуг и развлечения 4%

образование 3%

(По данным опроса ВЦИОМ)