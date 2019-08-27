Важные советы о том, как защитить квартиру от потопа, а себя – от проблем с соседями

Если вы думаете, что самое плохое, что может случиться с вашим имуществом, - это кража, то сильно ошибаетесь. По статистике страховых компаний, сумма ущерба имуществу от залива водой в несколько раз превышает потери от квартирных краж. И это объяснимо: вор может унести кое-какие ценности, электронику, возможно, деньги, если вы храните их дома. А после потопа приходится делать ремонт в своей квартире, а потом еще оплачивать ремонтные работы соседям, если протечка произошла по вашей вине.

Потоп в квартире может стать очень большой головной болью. И серьезным ударом по кошельку, не говоря уже про нервную систему. Поэтому лучше постараться обезопасить себя от таких неприятных ситуаций и по возможности защититься от небрежности других жильцов.

ПОМЕНЯЙТЕ САНТЕХНИКУ

Чаще всего причиной протечек становятся некачественные смесители и изношенные вентили. Бывает, что в межсезонье, когда проводятся испытания теплосетей, не выдерживают ветхие трубы и старые батареи. Поэтому ни в коем случае не стоит затягивать с заменой такого оборудования, даже если пока все работает. Стоимость нового материала и монтажа будет куда скромнее, нежели суммы, необходимые на ремонт в собственной квартире и у многочисленных соседей снизу.

Своевременная и профессиональная замена труб и вентилей – вложения, которые всегда окупаются.

Важный момент: если не можете поменять сантехнику самостоятельно, тщательно выбирайте специалистов для таких работ. В разы обиднее, когда залив происходит сразу после ремонта, а привлечь к ответу «мастеров» или производителей некачественного оборудования не удается.

УХОДЯ, ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ВОДУ

Совет настолько банальный, насколько и эффективный. Если вы уходите из дома на целый день, а тем более если уезжаете на выходные или в отпуск, не поленитесь и перекройте воду, используя вентили на трубах в ванной и туалете. И попросите делать это тех, кто будет поливать ваши цветы или кормить кота. Отправляясь на работу или по магазинам, не оставляйте стиральную машину или посудомойку завершать цикл программы. И уж тем более не запускайте их работать в ваше отсутствие в режиме отложенного старта. Наоборот, доступ воды к бытовым приборам следует перекрывать всякий раз после использования.

ПОСТАВЬТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ПРОТЕЧКИ

Специальные датчики воды смогут защитить вас от протечек в собственной квартире и, соответственно, от залива соседей. Устанавливаются такие датчики в местах наиболее вероятного появления протечек: под стиральной машиной, на полу за унитазом, под ванной и раковиной. Для подстраховки можно установить датчик и там, где воды вовсе быть не должно (например, в коридоре рядом с ванной комнатой). Как только датчик срабатывает, система автоматически перекрывает воду - отсекающие краны устанавливают на вводе воды в квартиру.

Система защиты от протечек – разумная предосторожность.

Системы защиты от протечек выпускают многие компании. Из зарубежных это LeakSmart Water Valve и Utilitech Water Leak Detector от компании Lowe, Fibaro Flood Sensor, WallyHome, Insteon и Wink от Quirky. Принцип их работы прост: при попадании воды датчики подают сигнал на блок управления. Получив такой сигнал, контроллер подает напряжение на механизм, закрывающий шаровые краны, установленные на трубах горячего и холодного водоснабжения.

Но и отечественные разработчики не отстают. Среди них, на наш взгляд, особенно выделяется система защиты от протечек Neptun. Это российская разработка, производством которой занимается группа компаний «Специальные системы и технологии».

Система Neptun состоит из датчиков, модуля управления и шаровых кранов с электрическим приводом, которые устанавливаются на трубах при вводе воды в помещение и перекрывают воду при протечке. Специальные датчики размещаются по квартире. Недавно производитель представил новинку в линейке оборудования - шаровой кран с электроприводом собственной разработки. Это позволило снизить зависимость от импортного поставщика. Кроме того, новый шаровой кран сделан из нержавеющей стали - более прочного материала.

Система состоит из датчиков, модуля управления и шаровых кранов с электрическим приводом.

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

А для тех, кто любит держать все под контролем, разработано удобное мобильное приложение, которое позволяет через смартфон управлять системой контроля протечек, а также дополнительно получать показания счетчиков расхода воды из любой точки мира.

Как говорят, береженого Бог бережет, поэтому имеет смысл подстраховаться и сделать в «мокрых» помещениях гидроизоляцию. Понятно, что не стоит изолировать комнату от пола до потолка, - никакая гидроизоляция не защитит вас от протечек сверху. Достаточно промазать стены до уровня 20 сантиметров от пола. Если не хотите переплачивать специалистам, работы можно сделать своими руками. Главное - сделать! Потратиться придется лишь на стоимость материалов.

СДЕЛАЙТЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Датчики и гидроизоляция - вещь очень полезная и нужная, но от протечек и затопления сверху они вас, увы, не защитят. Спасти имущество в этом случае могут помочь качественные бесшовные натяжные потолки - они способны выдерживать до 100 литров воды на 1 квадратный метр виниловой пленки. Кстати, если потом грамотно эту воду откачать, то потолок примет свою первоначальную форму.

Натяжной потолок – неплохая защита от потопа сверху. Фото: pexels.com

Есть, правда, пара но: на пленке могут остаться следы подтеков, а если сверху течет кипяток, потолок так или иначе придется менять. Поэтому лучший способ защитить себя в этом случае - поговорить с соседями и попытаться убедить их поставить датчики протечки.