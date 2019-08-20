Россиянам разрешат вешать флаги на своих балконах и домах

Может, вы удивитесь, но по закону вам запрещено украшать свою дачу или квартиру триколором. Нарушение правила обернется штрафом от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда. Не справедливо? А то! И вот в Общественной палате эту юридическую ловушку решили устранить.

- Разрешат или нет — зависит от Госдумы, мы направили туда соответствующее письмо, - рассказала «КП» секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. - Мы организуем обсуждение этой темы. Надеюсь, депутаты пойдут нам на встречу. Почему запрещали вещать флаги? Когда ограничения вводились, были опасения, что граждане недостаточно сознательные, будут осквернять флаги. И вот сколько времени прошло — редчайшие случаи, когда отморозки так поступают. А граждане наоборот. Хотя там ограничения существенные.

Я повешу у себя в кабинете флаг и получу штраф. Это административное правонарушение. Довольно странно… И когда наша команда футбольная побеждает, все ходят с российскими флагами, вывешивают их из окон. Машины едут с развивающимися флагами. Если люди хотят поместить флаг на своем доме — добро пожаловать. Пусть делают.