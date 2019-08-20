Абхазов тянут сделать «шаг к лучшему будущему» - в сторону Тбилиси

ЧАСТЬ ГРУЗИНСКОЙ СТРАТЕГИИ

30 июля на встрече с главой МИД Республики Абхазия Дауром Кове представители международных НПО, работающих в республике, отметили, что проводимая ими работа абсолютно аполитична и основана на принципах нейтралитета и беспристрастности. Такое заявление можно было бы лишь приветствовать, если бы дело действительно обстояло именно так. Однако, в беспристрастности, аполитичности и нейтральности этих структур есть весьма большие сомнения. И поводов для этого более, чем достаточно.

Но за неделю до этой встречи Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили на рандеву с руководителями тех же самых НПО, в открытую заявила, что проекты «международников-негосударственников» являются частью грузинских стратегий. На данный момент таковых две - «Вовлечение без признания» и «Шаг к лучшему будущему». Последнюю иногда еще называют «Производи для лучшего будущего».

- Наш интерес — чтобы у международных организаций была возможность осуществлять активности, направленные на нужды населения в оккупированном регионе. В то же время мы, естественно, говорили об инициативах, которые власти Грузии осуществляют в рамках политики вовлечения и в частности в рамках новой инициативы «Шаг к лучшему будущему», есть очень большой интерес, чтобы со стороны населения контакты были еще больше расширены. Конечно, мы говорили о вызовах, которые мешают осуществлению этих интересов и путях их преодоления», — заявила немногим ранее Кетеван Цихелашвили.

ИНОГДА ОНИ ПРОГОВАРИВАЮТСЯ

И сама Кетеван, и другие официальные грузинские лица очень любят произносить трогательные слова про примирение, про схожесть менталитета и родство душ грузин с осетинами и абхазами, противопоставляя это все России. Но иногда они все же проговариваются.

Так, в одном из интервью г-жа Цихелашвили вдруг заявила: «Большую часть моей работы, наверное, процентов 70, к несчастью, я не могу обнародовать. И не потому, что не хочу, а потому, что я проявляю осторожность и не хочу ставить под угрозу ту, условно, сторону, тех людей и те группы, которые вовлечены в определенную коммуникацию». А что это за коммуникация? Да это же те самые международные НПО, через которые Грузия осуществляет вышеуказанные проекты. В настоящее время на территории Абхазии осуществляют свою деятельность девять международных неправительственных организаций и специализированных агентств ООН, в том числе среди них можно отметить Датский совет по делам беженцев (Danish Refugee Council), HALO TRUST- Организация жизнеобеспечения в опасных зонах (Hazardous Area Life-Support organization), Движение против голода (Action Against Hunger), ООН-Женщины (UN Women) и так далее.

Более того, проговариваются не только грузинские официальные лица, но и их патроны из США. Вот, например, что заявила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд, приветствуя новую «мирную» инициативу Тбилиси в виде программы «Шаг к лучшему будущему».

- Мы поддерживаем новую инициативу Грузии для укрепления своей территориальной целостности. Мы верим, что эта инициатива, которая предусматривает новые возможности в направлении упрощения торговли и образования для проживающих в Абхазии и Южной Осетии, будет важным шагом. Думаем, что она окажет новое, позитивное влияние на мирный процесс, - заявила она, подчеркнув, что Тбилиси идет правильным путем.

Бла-бла-бла о «новых возможностях» и «позитивном влиянии» можно пропустить. Тут главное другое: «Инициатива Грузии для укрепления своей территориальной целостности». То есть для возвращения «блудных» республик под юрисдикцию Тбилиси и утраты Цхинвалом и Сухумом своей независимости. Если называть вещи своими именами.

ИНСТРУМЕНТ "МЯГКОЙ СИЛЫ"

Так уж получилось. Что после грузино-абхазской войны в начале 90-х годов прошлого века именно неправительственные и некоммерческие международные организации стали основным средством коммуникации Сухума с большинством стран из внешнего мира. Через них шла гуманитарная помощь населению, через них устанавливались неофициальные контакты с властными институтами зарубежных государств (за исключением России, естественно). И потому в течение достаточно долгого времени они пользовались в республике авторитетом. И не только у властей, но и у населения. Но чем дальше продолжалась эта история, тем более очевидным становилось, что деятельность международных НПО все чаще стала выходить за рамки заявленных целей. И эти НПО все чаще стали использоваться США и другими западными союзниками Тбилиси в качестве инструмента эффективной «мягкой силы».

На сегодняшний день международные НПО являются самым главным механизмом формирования у населения прозападных настроений, пропагандируя курс на отдаление от России якобы для обретения «настоящей независимости». О том, что после такого шага независимость останется в прошлом, будучи растоптанной Грузией, они стараются внимания не заострять. НПО собирают информацию общественно-политического характера, компромат на представителей власти, выявляют «болевые» точки, прикрываясь красивыми лозунгами и словами, а в реальности преследуют совсем другие цели. И не в последнюю очередь по этой причине эффективность от их деятельности оставляет желать лучшего.

В ГАЛЬСКОМ РАЙОНЕ - БЕЗ ПЕРЕМЕН

Характерный тому пример – Гальский район Абхазии, населенный этническими грузинами. Сейчас именно по нему, в частности, по реке Ингури, проходит государственная граница между Абхазией и Грузией. Изначально международные НПО пришли именно в этот район с самыми большими социальными проблемами. Но за все прошедшие годы так и не сумели переломить ситуацию с бедностью населения там или снять социальную напряженность, которая, в свою очередь порождает чудовищный, даже по меркам региона, криминал. Хотя на словах все обстоит красиво – для жителей района действуют программы в сфере здравоохранения, кредитования, образования и т.д. Вот только пользоваться ими большинство не может, поскольку все эти услуги предоставляются исключительно на территории Грузии и при соблюдении ряда условий. То есть ту же медицинскую операцию тебе, может, и сделают, но сначала придется оплатить из своего кармана приемы у врачей, диагностику, анализы и т.д.

Не меняет ситуацию и обучение студентов из Абхазии в грузинских вузах. Около 130 человек из Гальского района учатся сейчас в университетах Грузии за госсчет, но что им делать дальше и куда деваться – их собственное дело. В условиях массовой безработицы среди грузинской молодежи вопрос более, чем насущный.

К тому же, и в самой Грузии к такому обучению студентов из Абхазии относятся, мягко говоря, настороженно. Ведь, в отличие от России, где для выходцев из непризнанных республик созданы дополнительные бюджетные места для обучения, зачисление вне конкурса выпускников абхазских школ «на бюджет» идет фактически за счет тех грузинских юношей и девушек, которым перекрывают таким образом путь к получению высшего образования.

По мнению экспертов, освоенные международными НПО в прошлом году 10 млн долларов США, были потрачены впустую, не принеся никаких улучшений. В том же Гальском районе ничего к лучшему не изменилось.

АКТИВНОСТЬ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Но это «мелкое обстоятельство» ничуть не смущает международных «помощников». Зато они всячески активизируются перед политически значимыми событиями в республике. Как и сейчас, например, в преддверии назначенных на 25 августа выборов президента Абхазии. При этом, когда настоящие «внутренние» абхазские НПО начинают проводить какие-то мероприятия, даже международного характера, вроде форума, встречи и т.д., вышеуказанные получатели и распределители международных грантов в такого рода мероприятиях не участвуют. Зато не прочь наладить доверительные отношения с абхазскими гражданскими активистами тет-а-тет.

Не случайно все той же международной «общественностью» и рядом западных государств – союзников Грузии был подвергнут резкой критике подписанный 4-го мая нынешнего года президентом Абхазии Раулем Хаджимбой указ №108 «О некоторых мерах по реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия», который регламентирует работу таких НПО и обеспечивает финансовую прозрачность их деятельности. Для них этот указ – просто нож в сердце в ответ на их камень за пазухой. А для самой республики – способ законно ограничить бесконтрольную активность таких НПО и их влияние на внутреннюю политическую жизнь.

И стоит надеяться, что кто бы ни победил на предстоящих 25 августа выборах президента, курс на обеспечение стабильности и ограничение возможностей для разного рода «доброжелателей», даже международного масштаба, будет сохранен.