Москвича оштрафовали на 16 тысяч рублей за чужую бутылку пива в каршеринговой машине

Поездка на каршеринговом автомобиле обошлась москвичу Алексею Малахову в кругленькую сумму. Точнее не сама поездка, а ее последствия. С банковской карты молодого человека в автоматическом режиме списали ни много ни мало 16 тысяч рублей. В копеечку влетели два штрафа: 1000 рублей за оставление в машине мусора и 15000 рублей за распитие спиртного в салоне авто.

- И все это за чужую бутылку пива. Она уже была в машине, когда я брал ее в аренду и мне не принадлежит. Вся проблема в том, что я поленился ее сфотографировать, но это сделал водитель, севший в машину после, - рассказал «КП» Алексей Малахов.

Судя по всему, разбираться в том чья это бутылка в каршеринговой фирме не стали. Алексей потребовал доказательства, но их в компании предоставить так и не смогли.

- Они ведут видеозаписи и легко могут проверить, что я говорю правду. Эту бутылку ни я, ни мой пассажир даже в руки не брали. Я уже попросил их выслать мне видео. Но пока не получил ответ. Деньги тоже не вернули, - возмутился Алексей.

Москвич уже готовит письменную жалобу.

- В этой ситуации должны быть четкие доказательства , что эта бутылка принадлежит водителю или пассажиру и что они распивали спиртное именно в салоне машины. Без них выписанный штраф неправомерен. Водителю стоит обратиться с письменной жалобой на имя руководителя компании. Рекомендую указать в ней готовность отстаивать свои права в суде. Как правило, до заседаний дело не доходит и удается решить вопрос в досудебном порядке, - пояснил «КП» автоюрист Константин Юрков.