2019-08-20T17:22:32+03:00
Экономика

«Роснефть» в первом полугодии увеличила добычу нефти и газа

Крупнейшая российская нефтегазовая компания продолжает наращивать объемы производства
Ксения БОГДАНОВА
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«Роснефть» увеличила среднесуточную добычу углеводородов с января по июнь 2019 года: по сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 1,8 % и составила 5,81 млн. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Ведущая нефтегазовая компания России сообщила о производственных результатах за первое полугодие 2019 г..

ПАО НК «Роснефть» остается крупнейшей в мире нефтегазовой компанией по запасам и добыче жидких углеводородов и продолжает наращивать их производство. За первые шесть месяцев 2019 года компания увеличила добычу жидких углеводородов на 2,1% (114,34 млн тонн за полугодие), добычу газа - на 0,3% (33,43 млрд куб. м. за полгода). «Роснефть» продолжает интенсивно разрабатывать свои ведущие месторождения, что и позволило выйти в рост по показателям добычи. Компания активно осваивает новые крупные проекты - Юрубчено-Тохомское, Среднеботуобинское и Кондинское месторожения, а также наращивает объемы производства на предприятиях Самаранефтегаз, Няганьнефтегаз, Варьеганнефтегаз.

При этом, как сообщает компания, с 1 мая по 15 июля «Роснефть» была вынуждена сократить добычу нефти на 1,7 млн тонн из-за ограничений «Транснефти» на прием сырья в систему магистральных трубопроводов. На добычу также оказало вляиние ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+. В итоге отчетном квартале среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 4,62 млн барр. (56,7 млн т за квартал), увеличившись на 0,3% год к году.

«Роснефть» придерживается стратегии строительства высокотехнологичных скважин, позволяющих вести разработку природных запасов более эффективно и с большей отдачей нефти. Компания нарастила объем эксплуатационного бурения во втором квартале 2019 года, увеличив его на 8% и доведя до 5,2 млн м. по итогам полугодия.

Число новых горизонтальных скважин, введенных «Роснефтью» в эксплуатацию, выросло на 14% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, а их доля в общем числе скважин выросла до 54%.

Компания сохраняет лидерство в российской нефтяной отрасли по запуску новых проектов добычи. В июне 2018 года «Роснефть» начала разрабатывать второе месторождение Эргинского кластера — Западно-Эргинское. Запасы нефти в нем составляют 23 млн тонн. Подготовительный этап перед началом добычи длился всего 1,5 года. Уложиться в кратчайшие сроки удалось за счет применения новых методов бурения и строительства скважин, инновационным техническим и инженерным технологиям, а также благодаря использованию действующей инфраструктуры Кондинского промысла.

В 2019 году «Роснефть» также начала подготовку к разработке Северо-Даниловского месторождения, одного из четырех месторождений Даниловского нефтегазодобывающего кластера. По оценкам экспертов, суммарные запасы нефти и газового конденсата в них составляют 320 млн тонн. В планах компании — к 2022 году нарастить добычу на запущенных после 2016 года российских проектах до 20% от общей добычи жидких углеводородов «Роснефти».

Один из самых успешных зарубежных проектов компании - освоение газового месторождения Зохр на шельфе Египта. Добыча газа здесь началась в декабре 2017 года, и к середине 2019 года достигла 66 млн куб. м газа в сутки. Разработка месторождения ведется с опережением графика. До конца года планируется нарастить добычу до проектной мощности - 76 млн куб. м в сутки.

«Роснефть» остается ведущим производителем нефтепродуктов в России, увеличив объем поставок на внутренний рынок на 6,9%. Предприятия компании производят топливо нового поколения с улучшенными экологическими показателями. В мае Рязанская НПК начала выпускать экологичный высокооктановый бензин Аи-95 «Евро 6». Ранее производство такого топлива наладили на Уфимской группе заводов и Саратовском НПЗ. В целом розничная продажа нефтепродуктов «Роснефти» в первом полугодии 2019 года увеличилась на 12,8%. В июле этого года «Роснефть» завершила сделку по покупке «Петербургской топливной компании», а также приступила к строительству топливозаправочного комплекса в аэропорту «Пулково». Планируется, что он начнет работать уже в 2020 году.

Компания наращивает и свои зарубежные активы. Подразделение «Роснефти» в Германии - Rosneft Deutschland является одним из ведущих оптовых поставщиков нефтепродуктов в ФРГ. Общество успешно наращивает клиентскую базу — недавно, например, были подписаны новые контракты с авиакомпаниями Германии на заправку самолетов в аэропортах Берлина и Мюнхена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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