Стрижи потянулись на юг, а синички разбились на пары

Какие бы вспышки жары столицу не охватывали, природу не обманешь. До календарной осени осталось всего десять дней. Дворники уже вовсю шуруют граблями, собирая в кучи первую опавшую листву. День все короче и короче. А ветер - холоднее.

В связи с этим некоторые птицы уже навострили лыжи на юг. Более того, процентов 80 стрижей уже по пути в Африку.

У них перелёт происходит очень своеобразно, - рассказал «КП» руководитель птичьего приюта в «Сокольниках» Вадим Мишин. - На протяжении всего пути (несколько тысяч километров) они ни разу не останавливаются. То есть как вспорхнули где-нибудь в районе Коньково или Измайлово, так и летят до Египта. Без отдыха, пищи и воды. Спят тоже на ходу как студенты во время сессии. У ласточек тоже уже начались первые отправки.

Ну а те птицы, которые останутся в Москве, готовятся к зимовке. Молодые синицы, например, соединяются в пары и сбиваются в стайки (кучкуются). Это происходит в столичных парках и на природных территориях.

- Скоро массово полетят пеночки, славки, камышевки, вьюрковые виды птиц, - добавили «КП» в Мосприроде. - Потом хищные птицы и водоплавающие.