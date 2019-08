Стинг споет с сыном

Гордона Мэттью Самнера, известного всему миру под творческим псевдонимом Стинг, принято в последние годы аккуратно поругивать - дескать, маэстро давно исписался и уже вряд ли сочинит когда-нибудь песни уровня Fragile или Every Breath You Take. Всему виной два последних релиза звезды, которые произвели впечатление далеко не на всех поклонников: альбом Last Ship показался публике слишком фольклорным, а последовавший за ним 57th & 9th - чересчур попсовым и при этом недостаточно хитовым. Страшно даже представить, что скажут фанаты, когда мэтр, которому в октябре стукнет уже 68 лет, разродится очередным набором свежих песен.

К счастью, концерты Стинга всегда позволяют насладиться его проверенными хитами, и выступление, которое состоялось в парижском концертном зале «Олимпия», исключением не стало. Шоу, в котором прозвучало немало композиций из того самого спорного последнего альбома, было уравновешено приличной порцией лучших песен прежних лет, записанных Стингом как на сольных дисках, так и вместе с легендарной группой The Police. Мы увидим и услышим такие классические шлягеры, как Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, Message in a Bottle, Walking on the Moon, So Lonely, Desert Rosе и Roxanne.

Кстати, в парижском концерте принял участие Джо Самнер, старший сын сын Стинга, по примеру отца ставший музыкантом и даже выбравший в качестве инструмента бас-гитару - именно на ней, как известно, играл его папа в составе The Police.

Первый канал, 23 августа, 00.50. Стинг. Концерт в "Олимпии".