Италию может возглавить пророссийский политик

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о своей отставке.Это произошло во время его выступления в Сенате.

- Когда завершатся сегодняшние прения я направлюсь к президенту республики Серджо Маттарелле и передам ему свое прошение об отставке. После этого страной будет руководить президент. Я благодарен ему за ту поддержку, которую он мне оказал, - заявил политик.

Конте выразил сожаление, что кабинет министров также прекращает свою работу. По его словам, она была плодотворной.

Решение итальянского премьера стало закономерным и ожидаемым. Все началось с того, что в начале августа в Сенате обсуждался вопрос строительства скоростной железнодорожной магистрали между итальянским Турином и французским Лионом. Депутаты партии «Лига» поддержали этот проект вместе с представителями оппозиции. Партия «Движение 5 звезд» были настроены скептически и голосовали против.

В Сенате началось противостояние, которое вылилось в политический кризис.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о своей отставкеФото: REUTERS

8 августа вице-премьер, глава МВД и лидер «Лиги» Маттео Сальвини сообщил премьер-министру, что парламентская коалиция, в которую входили «Движение 5 звезд» и «Лига», распалась и потребовал проведения досрочных парламентских выборов.

Конте, в свою очередь, обвинил в разразившемся политическом кризисе самого Сальвини.

- Скажу, что министр внутренних дел нарушил свои обязательства, преследует личные интересы и интересы своей партии, проявляя политическую безответственность, - заявил премьер-министр во время заседания Сената. Он напомнил, что после успеха на выборах в Европарламент, на которых «Лига» получила 34% голосов, Сальвини стал искать повод для кризиса.

Помимо этого, Конте обвинил Сальвини в неуважение к парламенту, что его заявления провоцируют итальянское общество и ведут к тяжелым последствиям. Премьер не забыл припомнить Сальвини его отказ выступить в парламенте по делу о предполагаемом российском финансировании «Лиги». Расследование по этому делу до сих пор ведется.

Согласно конституции Италии, объявить о роспуске парламента и назначении новых выборов может только президент. Как только будет избран новый парламент, президент объявит имя нового премьер-министра. В среднем главы итальянского правительства способны продержаться у власти не более 1,5-2 лет. Современным политическим долгожителем, которому удалось сохранить власть в течении 9 лет, является Сильвио Берлускони.

Джузеппе Конте занял место премьера 1 июня 2018 года. До этого он исполнял обязанности министра по европейским делам.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Итальянский парламент давно перестал отражать реальные настроения народа».

Марк Бернардини, итальянский политолог:

- Конечно, Маттео Сальвини рассчитывает занять место премьеры. Не случайно, он изначально продвигал идею досрочных выборов в парламент. Это уже обыденная история для Италии, где выборы проходят раз в полтора года. Впрочем, потребность в смене парламента действительно назрела, - констатирует итальянский политолог Марк Бернардини. - - Нынешний расклад сил в парламенте Италии не отражает реальные настроения в итальянском обществе. Например, в парламенте представителей партии «Движение 5 звезд» больше, чем представителей «Лиги». А последние выборы в Европарламент показали, что общество в большей степени на стороне «Лиги». Поэтому вероятность, что будут назначены очередные выборы, крайне высока, но не на 100%. Остается шанс, что Демократическая партия объединится в коалицию с «5 звездами».

Сальвини, когда заявил, что коалиция с «5 звездами» рушится, думал, что начнется восстание народа. Люди массово станут его поддерживать. Но этого не случилось. Сейчас Сальвини даже попытался дать ход назад и предложил Сенату вести переговоры. Но даже «5 звезд» отказываются иметь с ним и с «Лигой» дело, назвав их предателями.