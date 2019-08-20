Частные школы для детей звезд: «свой круг» и внимание за деньги

В этом году сразу целый «отряд» звезд ведет детей в первый класс. Школы звездные мамы и папы выбирали придирчиво. Требования у всех разные, поэтому одни отдают наследников в частные гимназии, а другие в государственные школы.

«Два самых главных критерия - ребенку должно быть удобно добираться до школы и чтобы учительница нравилась - контакт с педагогом очень важен», - рассказывает «КП» Оксана Федорова, которая ведет 1 сентября в подмосковную школу, неподалеку от дома своего первенца Федора.

Эвелина Бледанс и ее первоклашка СемаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По территориальному фактору выбрала частную гимназию для сына-первоклашки в Подмосковье и Ольга Кабо. У Юлии Барановской в этом году в первый класс идет младший сын. Телеведущая отдает предпочтение учебным заведениям с углубленным изучением иностранного языка - Артем Аршавин учится в британской школе, а Яна Аршавина в школе №1239 с углубленным изучением английского языка. Светлана Пермякова и Эвелина Бледанс ведут детей в первый класс государственных школ, наследники Киркорова будут учиться в частной гимназии. Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр пойдет на линейку в гимназию, а учиться будет по индивидуальному плану - на домашнем обучении с репетиторами. Так как Саша Плющенко - юный спортсмен (у мальчика и его родителей есть цель: стать олимпийским чемпионом по фигурному катанию), у него плотный график тренировок, поэтому особенный график учебы.

Светлана Пермякова и Максим Скрябин вместе поведут единственную дочь Варю в школуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Шпица еще ищет для своего первоклашки Германа школьную форму, а мы рассказываем об особенностях учебы детей звезд.

Мелехова выбрала систему Жохова

Звезда сериала «Мылодрама» Янина Мелехова ведет в 1-й класс дочь Анну-Марию. Мелехова рассказала «Комсомольской правде», как она выбирала школу для наследницы.

Янина Мелехова и ее первоклашка. Фото: Виктор Горячев

«Первым критерием стало то, чтобы школа находилась в нашем районе. У нас в Таганском районе, недалеко от моего дома, объединены пять школ, из которых мы и выбирали, ориентируясь на направление. Предварительно прошли тесты, которые показали, что у Анны-Марии склонности к точным наукам - она получила высшие баллы по математической логике. Поэтому моей дочери предложили пойти в 1-й класс в школу, где обучение построено по системе заслуженного учителя России Владимира Ивановича Жохова. Мы согласились. Мне рассказали, что Жохов по своей системе сам выбирает педагогов, которые будут вести этот спецкласс...»

Дружба из-за звезды

Большая часть артистов выбирают частные школы, где набор ограничен крупной суммой - ценой обучения. Родителям так спокойнее, а детям? Для детской психики лучше учиться среди таких же богатых наследников?

На этот вопрос отвечает психолог Анетта Орлова, у которой в этом году дочь Соня идет в 1-й класс государственной школы на Ордынке.

Психолог Анетта ОрловаФото: Личный архив

«Думаю, что родителям так спокойнее: у них есть ощущение, что в частной школе ребёнок получит больше персонального внимания, нежели в обычной. Да, и важный момент: у таких родителей в семейных ценностях часто бывает правило «общаться с людьми своего круга». Здесь очень много разных мотивов сходятся вместе.

Дети известных людей, которые учатся в обычных школах в чем-то существенно выигрывают, а в каких-то ситуациях сталкиваются с трудностями! С одной стороны, в них в большей степени развивается снобизм и отношение к людям по их материальному достатку, с другой стороны, там они становятся очень выделяющимся! В обычной школе эти дети, в большей степени несут груз известности за своих мам и пап (дедушек или бабушек). Их все любят, с ними все стараются дружить, вот тут то и возникает ловушка. Эти дети часто очень переживают, что сверстники дружат с ними не потому, что они интересны, а потому что это связано с их родителями и их славой, с их известностью.

Адаптация в 1-м классе проходит у всех по-разному, но она не зависит от уровня звездности родителей. Важны личностные качества ребёнка, его общительность или застенчивость, привязанность к дому, умение быстро находить общие интересы с другими людьми, подчиняться общему порядку и быть частью системы. Каким-то то детям удаётся это легко, у кого-то то включается сопротивление.

Мы, как родители должны сделать все, чтобы изначально ребенок шел в школу с позитивной установкой, чтобы у него не было страха: что школа это что-то навязанное, неприятное. Важно заинтересовать ребёнка, побольше позитивных ваших историй, связанных со школой, побольше игровой подачи в период, когда ребёнок осваивает навык выполнения домашних заданий! Очень желательно чтобы в момент выполнения заданий, на первых этапах, когда формируется привычка, родители были терпеливыми наставниками, а не раздраженными критиками. Это тот минимум, который важен всем детям. Ведите диалоги на равных, показывайте плюсы школы и делитесь своими историями из детства».