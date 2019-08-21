Постите селфи? Значит вы неудачник!

Вы до сих пор радуете своими селфи посетителей вашей личной странички в соцсетях? Тогда вы никогда не станете царицей «Инстаграма»! Эту суровую правду жизни открыли миру исследователи Вашингтонского государственного университета. Профессор психологии Крис Барри примерно 5 лет назад принялся изучать, как черты личности человека отражаются на его поведении в «Инстаграм».

Тогда даже в научном мире была чрезвычайно популярна идея о том, что склонность делать огромное количество селфи является отличительной чертой самовлюбленного нарцисса-неврастеника. И страстное увлечение этим жанром звезд поп-культуры, казалось, было наглядным тому подтверждением. Барри решил проверить популярную теорию на практике, организовал исследование и получил… отрицательный результат. Люди, тратившие гигабайты на то, чтобы увековечить в сетях себя любимого, в реальной жизни не выделялись среди прочих особым тщеславием и завышенным самомнением.

Тогда ученые решили зайти с другой стороны. Увлечение селфи действительно не свидетельствует о ваших внутренних пороках. Но возможно, что в глазах окружающих страсть к «себяшкам» вас каким-то образом компрометирует, заставляет их делать поспешные выводы о вашей замечательной наутре?

Барри и его коллеги провели любопытный эксперимент. Они набрали две группы студентов: 30 человек из Вашингтонского университета и 119 студентов из Университета Южного Миссисипи. Учебные заведения в противоположных частях США (северо-запад и юг страны) были выбраны, чтобы исключить личное знакомство между представителями одной и другой команды.

Ученые выяснили, как пользователи соцсетей воспринимают выложенные вами фотографииФото: Олег ЗОЛОТО

Студенты из Вашингтона предоставили ученым свои страницы в «Инстаграм» для эксперимента. Психологи выбрали из аккаунтов несколько десятков постов на схожие темы, где ребята рассказывали о различных событиях своей жизни (путешествиях, вечеринках, спортивных соревнованиях и т.д.). Причем некоторые студенты предпочитали работать в жанре селфи, а другие чаще использовали «пози», то есть позировали, когда их фотографировал кто-то другой.

Затем сверстники на другом конце страны должны были оценить профили вашингтонцев в «Инстаграм» по 13 критериям: самовлюбленность, успешность, склонность к экстраверсии, низкая или высокая самооценка и т.д.

Оказалось, что форма подачи одних и тех же событий оказывает сильное влияние на восприятие пользователей.

- Даже когда два аккаунта имели одинаковое содержание, отношение к человеку, который публиковал селфи было негативным, - говорит профессор Крис Барри. - А те студенты, кто делал упор на «пози», были оценены, как более предприимчивые, общительные, надежные, компанейские, успешные. Кроме того, пользователи считали, что у них высокая самооценка и более привлекательные качества, чтобы стать хорошим другом. Любители селфи проигрывали по всем этим позициям.

Ученые считают, что существуют визуальные сигналы, которые независимо от контекста вызывают либо положительный отклик, либо раздражение в социальных сетях. Чем это объяснить? По одной из гипотез, когда вы позируете фотографу, то выглядите на снимке более естественно. Поэтому пользователь, просматривающий вашу ленту, считает вас искренним и открытым человеком. Естественно, до тех пор пока не увидел ваше селфи, где вы уже «вылитый» самовлюбленный, манерный и тщеславный эгоист.