«Кто я - авантюрист или заначку имею?»: Центробанк разделил россиян на финансовые темпераменты

Психологический тест на финансовую грамотность. Примерно так можно охарактеризовать исследование, которое провели социологи из фонда «Общественное мнение» по заказу ЦБ. Двум тысячам россиян из 55 городов задавали 60 разных вопросов. Ученые выясняли, как люди относятся к деньгам, какие решения принимают и как это отражается на сбережениях. Всех граждан разделили на 11 групп по моделям финансового поведения. И каждой дали рекомендации.

БЛАГОПОЛУЧНЫХ МАЛО, РИСКОВЫХ МНОГО

- Эти 11 типажей показывают всю мозаичность, непохожесть, специфичность и сложность нашего общества, - говорит Людмила Преснякова, директор проекта «Человек и деньги» ФОМ.

Оказалось, лишь четверть россиян можно назвать благополучными. У них есть финансовая грамотность, заначка и долгосрочные цели. У остальных что-либо или все сразу хромает. При этом больше всего среди нас авантюристов (см. графику). Видно, азарт и вера в чудо у нас в крови.

- Самая большая группа - это типаж, который склонен к разнообразным формам авантюрного финансового поведения. Такие люди уверены, что они хорошо разбираются в финансовых делах, но при этом они некомпетентны, - говорит Преснякова.

Именно такие люди часто вкладывают деньги в финансовые пирамиды, уверенные, что смогут выйти из нее до того, как она начнет рушиться. Получается обычно наоборот.

НЕУДАЧНИКИ И ОБИЖЕННЫЕ

Почти 57% россиян находятся в зоне риска. Как считают социологи, у них «проблемные модели финансового поведения». Либо они мало зарабатывают, либо не умеют обращаться с деньгами. Либо все вместе.

- Их основная проблема - низкий уровень ресурсов, как социальных, так и финансовых. Им не хватает денег. Но, кроме этого, они еще и доверчивые, то есть могут оказаться жертвами финансовых мошенников, - говорит Преснякова.

Самая сложная группа - «низкоресурсные на закате карьеры». Таких людей почти 9%. Их положение незавидное. Пенсия близится, возможностей для роста доходов уже нет, а сбережений - ноль. Единственная возможность помочь таким людям - внедрять программы социальной поддержки, считают эксперты.

- Очень часто люди вынужденно оказываются в проблемной ситуации. Людям просто не хватает доходов, а помощи ждать неоткуда, - говорит Людмила Преснякова.

- Результаты эксперимента лягут в основу информационно-обучающих программ для разных аудиторий, - пояснили в Центробанке суть исследования.

КТО ВО ВСЕМ ВИНОВАТ?

Есть и экзотические персонажи, чья проблема больше в голове. Социологи считают, что 8% россиян - фрустрированные экстерналы.

- Фрустрированные - психологический термин. То есть люди разочарованные, обиженные. Это категория, которая недовольна жизнью. И при этом ответственность за это они возлагают не на себя, а на других людей - на внешний мир. Поэтому их и называют экстерналами, - говорит Людмила Преснякова.

Если в следующий раз увидите того, кто постоянно жалуется на жизнь и ругает государство - назовите его фрустрирующим экстерналом. Даже если увидите этого человека в зеркале.

ЗАМУЧЕННЫЕ КРЕДИТАМИ

Долги россиян растут, но по большей части с выплатами банкам они справляются. В зоне риска те, кто взял на себя слишком большую ношу: ипотеку, кредит на машину и заем на ремонт. Да еще и содержит большую семью. Доход хороший, но и расходов не меньше. Эксперты назвали таких людей «финансово нагруженными гражданами». Смысл в том, что у них все держится на волоске. Небольшая осечка (например, проблемы на работе) - и от былого благополучия не останется и следа.

Чтобы тревоги было меньше, а ситуаций с кассовым разрывом не происходило вовсе, нужно соблюдать некоторые финансовые правила. Например, откладывать деньги и повышать финансовую грамотность, подсказывают эксперты. Фрустрированный экстернал на это непременно ответит: «Пусть лучше государство экономику развивает, рабочие места создает и с коррупцией борется». И будет во многом прав.

СОВЕТЫ «КП»

Люби деньги и сам не плошай

«Комсомолка» посмотрела отличительные черты разных финансовых моделей. И сделала пять главных выводов. Жаловаться на жизнь и депутатов нет смысла. А вот немного изменить себя вполне реально.

Богатство - это хорошо

Если вы считаете, что получать много денег - это плохо и что больших средств честным путем не заработать, то вряд ли вы когда-нибудь станете богатым.

Установка «Я честный, поэтому бедный» к финансовой независимости точно не приведет. Так что остаемся честными, но деньги начинаем любить.

Всего добьюсь сам - на государство не надеюсь

Патерналистский подход - это то, чем отличаются бедные люди от тех, кто хорошо зарабатывает. Если постоянно ждать подачек от государства и ругать за то, что они мизерные, времени на работу не останется. Да, власти обязаны выполнять свои обещания. Но суть социальных пособий в том, чтобы не дать людям умереть с голоду, а не в том, чтобы раздавать деньги всем желающим.

Заначка должна быть

Чтобы чувствовать себя в финансовой безопасности, нужно иметь запас денег. Хотя бы на 3 - 6 месяцев жизни. Выполнив только это условие, можно сразу стать благополучным гражданином.

Пусть деньги работают

Финансово неграмотные люди доверяют только наличным. Деньги в банках не хранят. Сбережения тратят на телевизоры и холодильники. Но такой подход съедает все накопления. Деньги желательно вкладывать в доходные инструменты.

Против статистики не попрешь

«Уж я-то точно самый умный» - с такой установкой теряются самые большие деньги. Кто-то попадает на финансовых пирамидах, а кто-то - на биржевых спекуляциях. Но суть одна и та же. На длительных сроках пассивные инвестиции из разряда «купил и забыл» выгоднее, чем попытки дешево купить и дорого продать. Тысяча рублей, отложенная на депозит, лучше, чем тысяча рублей, потраченная на лотерейные билеты в надежде на куш.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Еще больше советов по личным финансам - тут fincult.info

ВОПРОС ДНЯ

А как у вас складываются отношения с деньгами?

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:

- Я - типаж, которому деньги даются тяжело. Цветочный бизнес зависим от внешних и внутренних условий. Я вынужденно отношусь к тем, кто рискует. Без кредитов в нашей сфере не обойтись. Но самое сложное - это работа с госорганизациями. Оплата - постфактум, но нужны ведь оборотные средства! Когда заказ на миллионы, нам любая фирма говорит: ребята, утром деньги - вечером стулья, и как тут быть?

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Я себя ни к какой группе не отношу. Главный принцип: не брать никаких кредитов! Отдавать-то надо свои! И никаких ипотек. Люблю покой. Есть такой еврейский анекдот. Сема не спит, ворочается. Сара спрашивает, что такое, тот отвечает, что должен Абраму 3 рубля. Сара стучит в стенку и говорит, что Сема три рубля не отдаст. И утешает Сему: «Пусть теперь Абрам всю ночь не спит».

А как у вас складываются отношения с деньгами?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:

- Я, конечно, сейчас не за чертой прожиточного минимума. Но я знаю, что такое бюджетный бульончик с клецками один на два дня. И вот сейчас я, ветеран труда, получаю 15 тысяч. А за квартиру плачу порядка 10 тысяч рублей. И, как известная лягушка, продолжаю постоянно работать лапками. И откликаюсь на все предложения о выступлениях.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Я зарабатывать умею. Но у меня много расходов. Когда начинаешь работать по общественной части, приходится приплачивать - юристу, бухгалтеру… И получается, что все тобой заработанные деньги улетают. И я скорее отношусь к высокооплачиваемой, но притом низкодоходной категории.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:

- По платежеспособности я ниже среднего. Зато у меня есть то, за что не надо платить. Вот сижу сейчас после вкусного обеда, который мне приготовила жена, - совершенно бесплатно. Сижу в кресле-качалке - и солнышко мне светит абсолютно безвозмездно. И поют птицы - вообще даром. И огород растет прекрасно - без денег. Я не захожу в магазины - мне там нечего делать. У меня все выращивается моими детьми и мною. И меня Центробанк не волнует. Нет у него надо мною власти - ни одного счета у меня в банках. Ни одной кредитки. И мне наплевать, что придумывают извращенцы из банковской системы. Это касается несчастных, затравленных горожан.