Наталья Водянова: «Сама делаю почти всю работу по дому, а муж даже яичницу пожарить не может»

Наталья Водянова рассказала о своей жизни с французским миллионером Антуаном Арно. 37-летняя супермодель и наследник богатейшей семьи Франции живут в Париже в особняке с видом на Эйфелеву башню. Пара воспитывает пятерых детей: 17-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву и 12-летнего Виктора Наталья родила в браке с британским лордом Джастином Портманом. 5-летний Максим и 3-летний Роман появились в гражданском браке модели с Арно. Наталья признается, что воспитание детей полностью лежит на ее плечах. Да практически вся работа по дому тоже.

Сложно представить себе красавицу модель, порхающую по роскошному парижскому особняку с тряпкой и пылесосом. И все же Водянова уверяет, что, несмотря на занятость на подиуме и в благотворительных фондах, почти все по дому она делает сама. А вот Антуан Арно даже не способен приготовить себе что-нибудь поесть.

- Он даже яичницу пожарить не может, - сообщила Водянова в интервью The Telegraph.

natasupernova When in nyc #datenight @antoinearnault

Да и в вопросах воспитания детей француз совершенно бесполезен. По словам модели, единственное, что ее спутнику жизни блестяще удается, это уложить детей в постель. Все остальные проблемы Наталья решает сама.

- Это женское пространство. Именно женщины принимают решение, чем кормить своего ребенка, что ему покупать, - говорит манекенщица.

natasupernova In the spirit @lucas_portman

Наталья старается воспитывать детей в строгости и прививать им здоровые привычки. Особенно она непреклонна в вопросах правильного питания. Водянова припомнила, что в 10 лет ее средний сын Виктор начал набирать вес. Модели пришлось проявить строгость и пересмотреть его рацион.

- Я всегда говорю детям, что они прекрасны и красивы, но при этом стараюсь следить за тем, что они едят. Пищевые привычки - то, что закладывается в детстве и остается с нами навсегда. Когда Виктору было десять, он стал пухленьким, и мне пришлось стать строже и изменить его питание, - рассказала Наталья.

natasupernova А вы знали, что в то время как большая часть мира отмечает День Матери во второе воскресенье мая, Франция - в последнее воскресенье мая. Поздравляю всех матерей и их детей. #яжемать

Напомним, Наталья Водянова и Джастин Портман разошлись в 2011 году. Джастин долго отказывался давать Наталье развод и решать вопрос с опекой над детьми. Лорд не разговаривал с бывшей женой и общался с ней только через адвокатов. Но в конце концов экс-супругам удалось урегулировать отношения. Сегодня супермодель счастливо живет в гражданском браке с Антуаном Арно – сыном одного из самых богатых людей планеты, владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Henness Бернара Арно.

Наталью часто спрашивают, когда же они с Арно пойдут к алтарю. Супермодель уверяет, что официальные узы брака ничего не значат для нее – они с Антуаном и так чувствуют себя женатыми. По словам манекенщицы, свадьба ничего не изменит в их отношениях, которые построены на любви и доверии. И это соединяет их друг с другом крепче любых брачных уз.