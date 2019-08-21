Вера Брежнева опубликовала фото топлесс: «Мужу нравится, когда мы наедине, и я без одежды»

Вера Брежнева поделилась в Инстаграме откровенным фото, от которого ее поклонники пришли в полный восторг. На снимке певица позирует топлесс, из одежды на ней – только колготки и туфли на шпильках. В проникновенном посте Вера рассказала, что больше всего в ней нравится ее мужу Константину Меладзе.

- Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики, - призналась экс-«ВИА Гра». - Ему нравится, когда мы наедине, и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал одно мое фото с подписью: «Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей...» После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет.

ververa Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики.

Вера нечасто рассказывает о семейной жизни с продюсером, и уж тем более не делится интимными подробностями. Сам же Константин Меладзе как-то обмолвился, что потихоньку начинает привыкать к тому, что его жена – одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Впрочем, наличие штампа в паспорте не мешает ему снимать Веру в откровенных клипах. Последняя работа певицы – видео на песню «Я не святая» - получилась довольно откровенной. В музыкальном ролике Вера разгуливает по улицам Киева в очень открытом купальнике, подчеркивающем ее точеную фигуру, и в черных колготках. Когда клип вышел в свет, Инстаграм взорвался от комментариев. Одни считают, что 37-летней звезде уже не по возрасту сниматься в таком виде. Другие уверены: Вера настолько безупречна, что прятать такую фигуру – просто грех.

Напомним, Брежнева и Меладзе поженились в октябре 2015 года в итальянской Тоскане. По словам Константина, Вера помогла ему стать более открытым и в жизни:

ververa Вот это подарок!!! Ваша шикарная реакция и отзывы на нашу новую видео-работу #Янесвятая

- До встречи с Верой я, словно улитка, жил в своей раковине, и только с ее приходом выбрался наружу, - признался композитор в одном из интервью. - Я восхищаюсь ею ежедневно, ежечасно. С ее приходом в «Виа Гру» я стал писать другие песни, более возвышенные и одухотворенные. Она обладает удивительной энергетикой, всегда готова помочь людям.

Поклонники уверены, что рано или поздно Вера подарит Константину Меладзе наследника. Пока что Брежнева воспитывает двух дочерей от предыдущих браков. Старшую Соню певица родила 18 лет назад от бизнесмена Виталия Войченко, но девушка носит фамилию отчима – Михаила Кипермана. В браке с украинским олигархом у Веры появилась младшая дочь Сара - девочке 10 лет. Пара развелась в 2012 году, когда поползли слухи о романе Брежневой с Константином Меладзе.