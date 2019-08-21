2019-08-21T14:12:40+03:00
Происшествия

Блогер-пикапер чуть не утонул в Москве, спасая свою сумку

Владислава Раду пришлось вытаскивать из канала спасателям [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владислав называет себя пикапером и кроссфит-атлетомВладислав называет себя пикапером и кроссфит-атлетомФото: Instagram.com
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Блогер за сумкой, спасатели – за блогером. В Москве на улице Якиманская вечером 20 августа прохожие заметили в воде канала мужчину. Он барахтался и звал на помощь. Вскоре на место прибыли спасатели и достали пострадавшего.

Оказалось, он прыгнул в воду не «по пьяни», а по необходимости – в воду у неосторожного парня упала сумка. Пытаясь ее спасти, молодой человек сам едва не утонул, сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Некоторые из очевидцев узнали в мокром парне известного блогера Владислава Раду. Он называет себя пикапером и показывает менее уверенным в себе парням на youtube-канале, как правильно соблазнять девушек. С такой же уверенностью в своих силах молодой человек нырнул в воду.

Оказалось, выбраться из канала тяжело даже спортсмену – Владислав в свободное о пикаперства время занимается кроссфитом. Соответствующие ролики тоже размещает на своем канале.

Владислав был бы плохим блогером, если бы сразу же не рассказал о спасении сумки и самого себя подписчикам. Их у него больше 350 тысяч. Она загрузил видео, снятое на катере спасателей, и пообещал подробнее рассказать, что произошло, но немного позже.

- Физическое состояние гражданина хорошее, от медицинской помощи он отказался, - сообщил источник в правоохранительных органах.

В Москве спасатели вытащили из реки блогера, который нырнул за сумкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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