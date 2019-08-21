2019-08-21T15:46:24+03:00
Здоровье

Минздрав назвал пять главных правил борьбы со стрессом

Медицинские эксперты рассказали, что поможет быстрее справиться с главной напастью современности [советы врачей]
Анна ДОБРЮХА
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Стрессы не только портят жизнь себе и окружающим, но и ускоряют развитие опасных болезней.Стрессы не только портят жизнь себе и окружающим, но и ускоряют развитие опасных болезней.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Большинство из нас страдает от психоэмоциональных стрессов, которые в народе называют нервным перенапряжением. Такие перегрузки ускоряют развитие гипертонии, ишемической болезни сердца, язвенной болезни желудка, бронхиальной астмы и большого букета других заболеваний, напоминают врачи. Незадолго до начала активного трудового и учебного сезона Минздрав обнародовал основные правила: как побыстрее справиться со стрессом и при этом не навредить здоровью.

1. Уделяйте побольше внимания физнагрузкам. Даже самая элементарная и, к слову, безопасная, ходьба бодрым шагом помогает утилизировать «гормоны стресса». А заодно улучшает кровообращение, тонус сосудов, способствует нормализации веса и поднимает настроение. Еще лучше - плавание, подсказывают в Минздраве. Вода дает дополнительное успокоение.

Пробежка в парке поможет успокоить нервы и будет совсем не лишней для здоровья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пробежка в парке поможет успокоить нервы и будет совсем не лишней для здоровья.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2. Старайтесь высыпаться. Большинству людей для этого нужно не менее 7 часов в сутки. А некоторым и больше. Кстати, отпуск - самый верный способ вычислить свою индивидуальную норму сна. Отоспавшись после рабочих будней и просыпаясь без будильника, на 4 - 5-й день вы сможете понять, сколько же времени объективно требует проводить в постели ваш организм.

3. Обязательно чередуйте работу с полноценным отдыхом. Переработкам по выходным - бой!

Лишние рабочие нагрузки - прямой путь к стрессу. Старайтесь находить время и для отдыха. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лишние рабочие нагрузки - прямой путь к стрессу. Старайтесь находить время и для отдыха.Фото: Михаил ФРОЛОВ

4. Следите за своим настроением. Используйте тактику биологической обратной связи: даже если насильно заставлять себя улыбнуться и при этом смотреть в зеркало, настроение, как ни крути, начнет улучшаться, уверяют нейробиологи.

5. Ешьте продукты, которые улучшают выработку «гормонов радости»: бананы, орехи, сыр, горький шоколад.

А вот алкоголь и курение только усугубят ситуацию, загонят стресс вглубь и еще больше навредят организму, подчеркивают эксперты.

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Какие стрессы замедляют старение

Да-да, кроме вредных хронических стрессов, затяжных психоэмоциональных перегрузок, от которых страдает большинство из нас, есть еще полезные стрессы. Это кратковременные шоковые воздействия на организм. Например, закаливание, баня, острая пища (разумеется, если все это не противопоказано человеку индивидуально). Такие стрессовые воздействия стимулируют и тренируют защитные силы организма. Улучшается «ремонт» накопившихся повреждений в клетках, и благодаря этому снижается риск заболеваний и замедляется старение, поясняют ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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