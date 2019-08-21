2019-08-20T14:46:58+03:00
Авто

Камера, мотор!

Автоматические комплексы теперь нацелены и на отлов незастрахованных по автогражданке машин
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Пока в "письмах счастья", высылаемых по итогам работы системы нет квитанций, в тексте лишь напоминают об ответственности за езду без ОСАГО уведомлением.Пока в "письмах счастья", высылаемых по итогам работы системы нет квитанций, в тексте лишь напоминают об ответственности за езду без ОСАГО уведомлением.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Угроза научить дорожные камеры распознавать автомобили, хозяева которых не оформили полисы обязательного автострахования, воплощена в жизнь. Пока только в столице и только в тестовом режиме, но в Москве в тестировании новой системы по проверке наличия полисов ОСАГО задействованы уже все (!) комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения.

Работает это так. Автоматическая камера, которая фиксирует превышение разрешенной скорости или другое нарушение правил, дает изображение системе, которая также проверяет это авто по его госномеру через базу автостраховщиков. И если в этой базе за этим номером автомобиля не числится действующий полис ОСАГО, владельцу авто приходит «письмо счастья».

Пока в этих письмах нет квитанций, штрафы за нарушения еще не выписывают - лишь напоминают об ответственности за езду без ОСАГО уведомлением. Уже по первым данным, такие письма получили более пяти тысяч водителей. Страховщики говорят, что примерно 7% от всех автомобилистов ездят без ОСАГО. Просто не покупают. Возможно, их полисы просрочены или они решили приобрести по дешевке поддельные, чтобы показывать их гаишникам.

Если такой водитель врежется в чью-то машину, никакая страховая за него платить не будет, пострадавшему придется самому вытрясать деньги из виновника аварии, таскать его по судам, умолять приставов взыскать то, что не хотят отдавать добровольно. То есть головных болей - целый вагон. А к нарушителю санкции несерьезные: штраф всего 800 рублей.

КРИМИНАЛ

Просто театр!

В Ульяновске недавно задержали банду жуликов, которых подозревают в страховых мошенничествах. Они покупали в автосалонах дорогие иномарки, оформляли полисы ОСАГО. Потом в своих мастерских меняли машинам кузовные детали на помятые, чтобы инсценировать аварии и получать у страховщиков выплаты. В послужном списке этих деятелей, как полагают в полиции, до 25 подобных инсценировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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