Школьные принадлежности из детства: Промокашки и счетные палочки

Скоро 1 сентября. Мы попросили слушателей программы «Дежавю» на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) поделиться самыми яркими воспоминаниями о подготовке к учебе.

Пенал

Деревянные, металлические, пластмассовые - кто какой смог достать и купить. Порой пеналы передавались в наследство от старших детей младшим.

Больше всего ценились «кожаные», вернее, из кожзама - в них помещался целый арсенал карандашей и ручек, да еще и оставалось большое количество всевозможных отделений: для точилки, ластика и т. д. В отдельных случаях пенал разрисовывался в меру способностей владельца - от черепов до надписи «Спартак-чемпион». Девочки же свои пеналы украшали наклейками.

Ластики

Обычная резинка как бы разделилась на две части - синюю и красную. Ходила легенда, что синяя сторона лучше стирает карандаш, а красная - ручку.

Уже в старших классах для уроков черчения к ластикам предъявлялись более жесткие требования, а некоторые из слушателей даже вспомнили времена, когда резинка для большей мягкости вымачивалась в керосине. Также многие вспомнили гигантского размера (по сравнению с другими ластиками) резинку «Конструктор».

А к конце 80-х годов у некоторых школьников стали появляться ластики с ароматом. Стирали они так же, как и наши ластики, но пахли… м-м-м. Жвачкой. Привозили такие резинки из-за рубежа, и они считались большой редкостью.

А про советскую школьную форму - отдельный разговор. Фото: Фотохроника ТАСС

Линейки

Их не всегда использовали по назначению. Пластиковые порой шли на дымовушки - давали много дыма при поджигании.

А толстые пластмассовые или узкие металлические - из закаленного металла - могли гнуться в

разные стороны - и быть оружием. Точнее, приспособлением для пуляния бумажных шариков.

Тетради

Одноцветные тусклые тетрадки в клеточку и в линеечку плюс общие - на 48 листов - покупались впрок. По 30 - 40 штук за раз. Отличались они лишь цветом обложки, ну и в отдельных случаях - цветом промокашки (она была обязательным атрибутом тетрадей, она же первая изрисовывалась скучающим учеником).

Карандаши и ручки

Не положил ручку в пенал, а запихнул ее во внутренний карман школьного пиджака - получите потекший стержень и как следствие чернильное пятно на рубашке. А еще у ручки ломалась верхняя часть, приводя в негодность всю конструкцию. В 80-х стали популярными ручки-многоцветки: когда в один пишущий прибор вставлялись от двух до четырех разных стержней: синие, черные, зеленые, красные. Можно ходить и гордиться такой ручкой, а вот писать ею было трудновато - слишком большой корпус, рука быстро уставала.

Карандаши «Конструктор» разной твердости с ластиком на кончике или без, но лучше, конечно, чешские Koh?i-Noor. Они ценились больше наших за мягкость и относительную неломучесть.

Что еще?

- Ранцы - тех, что носили мы в начальных классах, в продаже уже почти и не осталось. Как громоздкий портфель, но с лямками.

- Счетные палочки - удивительно, хоть они и применялись только в первом классе, именно эту школьную принадлежность называл чуть ли не каждый второй слушатель.

- Перьевая ручка - о них говорили либо те, кто еще застал чернильницы-непроливашки на партах, либо те, кто в средних-старших классах покупал автоматические ручки.