Тест "КП": Все краски характера

У каждого из нас свое представление о прекрасном. Одним нравятся портреты, другие могут часами рассматривать пейзажи, третьих захватывают мазки и цветовые пятна абстрактных произведений. Выберите наиболее приглянувшийся вам мировой шедевр живописи, а мы расскажем о вашем характере.

1. «Звездная ночь», Ван Гог

Вы - Романтик

Даже самые простые и привычные вещи вы умеете видеть в необычном свете. Вы - неисправимый оптимист. Обожаете делать сюрпризы близким. Обладаете особым вниманием и умеете хорошо слушать собеседника, замечая все нюансы его настроения. Поэтому в глазах окружающих вы выглядите чуть ли не ясновидящим. В то же время эмоции Романтика напоминают всплески: вы тяжело переживаете неудачи, грусть и веселье у вас всегда идут рядом. Кстати, хорошее чувство юмора - еще одна отличительная черта Романтика. В вас велика тяга к путешествиям - вы обожаете открывать для себя новую архитектуру, пейзажи, лица, кухню.

2. «Джоконда», Леонардо да Винчи

Вы - Созерцатель

Для вас почти всегда важно мнение окружающих. Иногда вам бывает трудно принять решение, опираясь только лишь на свое впечатление или собственный опыт. Однако все метания души обычно скрыты от окружающих за улыбкой и внешним спокойствием. Даже если вокруг будут бушевать ураганы, вы вряд ли выйдете из себя.

Не высовываетесь и не форсируете события, а ждете, пока все идет своим ходом. Разумное, рациональное в вас побеждает порывы. Сделать что-то не раздумывая - не ваша история. Вам ближе взвешенный подход, четкий расчет. Именно поэтому многие вещи Созерцателям удаются просто блестяще.

3. «Березовая роща», Архип Куинджи

Вы - Миротворец

Больше всего в людях вы цените простоту, доброту, открытость. А все потому, что и в вашем характере такие черты присутствуют. Вы не любите создавать сложные комбинации, не плетете интриг и не злословите за спиной у коллег. И вообще, скорее всего, не станете высказывать свое мнение, если вас об этом не попросят. Ну а если спросят, обойдетесь обтекаемыми фразами (хотя, что уж скромничать, у вас глаз - алмаз!), примиряющими вашего собеседника с действительностью.

Конфликт - не ваш путь. Вы все предпочитаете решать миром. Ссоры, если и случаются, то чаще всего не по вашей вине. Впрочем, независимо от этого вы найдете способ восстановить согласие.

4. «Лето», Джузеппе Арчимбольдо

Вы - Логик

Трудные задачи? Прекрасно! Чем сложнее задача перед вами стоит, тем больше азарта она вызывает. Вам доставляет наслаждение кропотливая работа, требующая логики, сосредоточенности. Ведь это так круто - расщелкивать то, что другим не по зубам!

Скорее всего, вы не мыслите своей жизни на простой, без «подвигов», работе. Вам нужно регулярно покорять новый Олимп и намечать впереди новую вершину. Вы пунктуальны и рачительны. С этим не всегда легко справиться: немало достойных людей, не обладающих всеми этими качествами, кажутся вам бесполезными раздолбаями. Зато те, кто удовлетворяют вас по всем вышеназванным статьям, становятся не просто друзьями, а родственными душами.

5. «Девятый вал», Иван Айвазовский

Вы - Исследователь

Наверное, вы еще в юности поняли все про эту жизнь. Скорее всего, она у вас была весьма насыщенной. Но вы не разучились радоваться, удивляться и открывать что-то новое всегда и во всем.

Исследователь живет тягой к познанию. Вам важно докопаться до самой сути проблемы, найти правильное решение, а еще лучше не одно, а сразу несколько, про запас. Исследователи способны возглавить любое предприятие и привести команду к заветной цели. Иногда вы вспыльчивы. Но когда волна гнева откатывается, способны признать свои ошибки. Окружающие не могут не замечать этого достоинства.

6. «Постоянство памяти», Сальвадор Дали

Вы - Экспериментатор

Вы из тех людей, которые если не все, то многое стараются испытать на себе. Верить кому-то на слово? Ну вот еще! Куда как интереснее на собственном опыте проверить, что в итоге получится. Правда, иногда выходит не совсем то, что было задумано. Но так ведь и рождается все новое в этом мире.

Экспериментатор буквально бурлит идеями, так что в творческой команде такие люди просто незаменимы. Как личность творческая, вы ранимы, но при этом отходчивы. Зато когда вам удается создать что-то новое, восхищение окружающих не знает границ.

7. «Танец», Анри Матисс

Вы - Художник

Натура тонкая, чувственная. С полуоборота загораетесь идеями, умеете радоваться жизни и способны сделать праздник буквально на пустом месте. Вместе с тем вам не занимать смелости. Художник, как правило, не боится принимать нестандартные решения. Нет, колебания в душе наверняка будут, но мнения своего под напором общества и близких вы, скорее всего, не измените. В случае неудачи способны рассмеяться, подшутить над собой и идти дальше. А это признак сильной личности!

Стремление к цели, умение удивлять и находить нестандартные оригинальные пути - основные ваши козыри.