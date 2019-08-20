Роналду или Месси: Футболисты соревнуются за звание лучшего в мире

Вопрос - кто сейчас лучший игрок планеты, Роналду или Мессии, остается открытым. Оба по пять раз получали награду лучшего футболиста мира. И вот теперь ответить на этот вопрос взялись бельгийские ученые из Левенского университета. Они разработали формулу, в которой учитываются не только забитые мячи и голевые пасы, но и другие действия футболистов на поле — отбор, обводка, подкаты… В результате получилось, что в начале карьеры показатели обеих футболистов были близки, но теперь Месси ушел вперед.

Роналду и Месси по пять раз получали награду лучшего футболиста мира.Фото: EAST NEWS

А в это время 34-летний форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заговорил о своем будущем.

- Я не задумываюсь об окончании карьеры. Может быть, закончу с футболом в следующем году, а могу играть до 40 - 41 года. Не знаю… Я всегда говорю, что надо наслаждаться каждым моментом. Я должен продолжать это делать, — сказал на канале TVI Роналду.