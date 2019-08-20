2019-08-21T11:19:38+03:00
Спорт

Роналду или Месси: Футболисты соревнуются за звание лучшего в мире

Именитых спортсменов уже выгоняют с олимпа подрастающие новички, но ведь их титулы еще никто не забыл [опрос "КП"]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Болельщики в масках лучших футболистов планеты Роналду и Месси на трибунах.Болельщики в масках лучших футболистов планеты Роналду и Месси на трибунах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вопрос - кто сейчас лучший игрок планеты, Роналду или Мессии, остается открытым. Оба по пять раз получали награду лучшего футболиста мира. И вот теперь ответить на этот вопрос взялись бельгийские ученые из Левенского университета. Они разработали формулу, в которой учитываются не только забитые мячи и голевые пасы, но и другие действия футболистов на поле — отбор, обводка, подкаты… В результате получилось, что в начале карьеры показатели обеих футболистов были близки, но теперь Месси ушел вперед.

Роналду и Месси по пять раз получали награду лучшего футболиста мира. Фото: EAST NEWS

Роналду и Месси по пять раз получали награду лучшего футболиста мира.Фото: EAST NEWS

А в это время 34-летний форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заговорил о своем будущем.

- Я не задумываюсь об окончании карьеры. Может быть, закончу с футболом в следующем году, а могу играть до 40 - 41 года. Не знаю… Я всегда говорю, что надо наслаждаться каждым моментом. Я должен продолжать это делать, — сказал на канале TVI Роналду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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