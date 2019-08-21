2019-08-21T12:32:06+03:00
Дом. Семья

Дитя заката: семь птенцов фламинго вылупились в Московском зоопарке

Полюбоваться ими можно на Большом пруду вплоть до октября
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Фото: пресс-служба Московского зоопаркаФото: пресс-служба Московского зоопарка
Изменить размер текста:

В столичном зоопарке прекрасная новость - три розовых и четыре красных птенца фламинго пополнили шумную группу птиц на Большом пруду. Одни малыши появились на свет 9 июля, а остальные – 8 августа. Младшеньким еще нет и двух недель, а их вес не превышает 300 граммов.

- В этом году из-за достаточно холодного лета вылупление птенцов у фламинго началось позже обычного, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас птенцы покрыты серым пухом, даже их голос отличается от громкого и пронзительного голоса взрослых особей. А вот та самая яркая окраска оперения у фламинго появится только на третьем году жизни. Уже взрослые птицы смогут сформировать пару и завести птенцов.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

- Полюбоваться фламинго на Большом пруду можно вплоть до октября. Когда вода начнет замерзать, птиц переведут в специальный закрытый вольер, оснащенный ультрафиолетовыми лампами, - говорят в столичном зоопарке.

Всего в Московском зоопарке содержится 29 красных и 17 розовых фламинго. Они занесены в Международную Красную книгу. Птицам нужен особый уход, достаточно пространства, сбалансированный рацион, природный или искусственный водоем с песчано-глиняным дном, а также отсутствие стресса.

Сами по себе фламинго достаточно беспокойные птицы – организовать конфликт могут за две секунды, потом будут пугать своих соперников, громко хлопать крыльями и издавать пронзительные крики. Но орнитологи тщательно следят за обстановкой в группе и даже забирают у птиц яйца, чтобы те случайно во время ссоры не разбили их.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Машина врезалась в пост ДПС в Подмосковье: трое пострадали
Космический электромобиль Илона Маска совершил первый оборот вокруг Солнца
Власти США отказали в визе девушке Бориса Джонсона
Российские женщины мечтают о путешествиях и деньгах
В Британии новорожденная девочка умерла из-за молока матери
«Идем правее, на солнце» — футболки с фразой бортпроводника А-321 поступили в продажу
Глава МИД Германии считает важным диалог с Россией
Трамп и Макрон обсудят ситуацию на Украине во время сессии G7
Из-за турбулентности травмы получили 35 пассажиров самолета Маврикий-Мадрид
Продукцию, состав которой не соответствует указанному на упаковке, предложили конфискововать
Популярным турецким курортам угрожают лесные пожары
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции