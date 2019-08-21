Дитя заката: семь птенцов фламинго вылупились в Московском зоопарке

В столичном зоопарке прекрасная новость - три розовых и четыре красных птенца фламинго пополнили шумную группу птиц на Большом пруду. Одни малыши появились на свет 9 июля, а остальные – 8 августа. Младшеньким еще нет и двух недель, а их вес не превышает 300 граммов.

- В этом году из-за достаточно холодного лета вылупление птенцов у фламинго началось позже обычного, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас птенцы покрыты серым пухом, даже их голос отличается от громкого и пронзительного голоса взрослых особей. А вот та самая яркая окраска оперения у фламинго появится только на третьем году жизни. Уже взрослые птицы смогут сформировать пару и завести птенцов.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

- Полюбоваться фламинго на Большом пруду можно вплоть до октября. Когда вода начнет замерзать, птиц переведут в специальный закрытый вольер, оснащенный ультрафиолетовыми лампами, - говорят в столичном зоопарке.

Всего в Московском зоопарке содержится 29 красных и 17 розовых фламинго. Они занесены в Международную Красную книгу. Птицам нужен особый уход, достаточно пространства, сбалансированный рацион, природный или искусственный водоем с песчано-глиняным дном, а также отсутствие стресса.

Сами по себе фламинго достаточно беспокойные птицы – организовать конфликт могут за две секунды, потом будут пугать своих соперников, громко хлопать крыльями и издавать пронзительные крики. Но орнитологи тщательно следят за обстановкой в группе и даже забирают у птиц яйца, чтобы те случайно во время ссоры не разбили их.