И с мертвого как с гуся вода: следствие признало, что Хачатурян насиловал и бил дочерей

«Хачатурян М.С. В период с ноября 2014 года и на протяжении всего времени совместного проживания с дочерьми (в отсутствии их матери) в том числе в день своей смерти, путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями причинял страдания своим дочерям».

«Неоднократно совершал действия сексуального характера со своей дочерью (в том числе и в период ее несовершеннолетия)...

Все это цитаты из постановления об отказе (!) в возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна. Мама сестер еще в мае подала заявление с требованием возбудить против него дело посмертно. Но после тщательных проверок - отказ.

Как злой рок не смотря ни на что Ангелина, Мария и Крестина все еще в статусе обвиняемых. И по самой жесткой статье в УК «убийство группой лиц по предварительному сговору». До 20 лет тюрьмы.

Крестина Хачатурян перед началом судебного заседания, сентябрь 2018 г.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И это не смотря на все эти установленные факты побоев и насилия.

- Дело не возбудили по формальной в общем-то причине, - объясняет адвокат Ангелины Алексей Паршин. - Ближайшие родственники (сестры Михаила) не высказали желания в посмертном заведении уголовного дела. Конечно, им это не нужно. Тем не менее, отказ - признанный документ, а значит и факты изложенные в нем считаются установленными. Так что мы будем ходатайствовать о приобщении этого документа в суде.

Пока же идет ознакомление с делом об убийстве. А это 30 томов. Обвиняемым и потерпевшим дали на это несколько месяцев. В октябре дело перейдет для утверждения в прокуратуру. А дальше уже в суд.

- Как сами девочки?

- Ангелина и Мария закончили школу. Насколько я знаю, с хорошими оценками. Ангелина сдала ЕГЭ на очень высокие баллы. Но поступать никуда не стали. Не та ситуация. Если честно, мы боимся, что у девочек эмоциональное выгорание. Поэтому сейчас ищем им психологов.

Ангелина Хачатурян закончила школу и сдала ЕГЭ на высокие баллы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Это не запрещено следствием?

- Нет. Но на всякий случай мы уведомили об этом.

Семья живет сейчас тяжело. Работает одна мама Аурелия. Она обеспечивает трех взрослых дочерей.

Напомним, громкое убийство произошло 27 июля прошлого года. Трое сестер зарезали родного отца. Девушек задержали и обвинили в убийстве. Сестры свой поступок объяснили тем, что регулярно подвергались насилию со стороны отца.