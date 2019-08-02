2019-08-02T04:39:02+03:00
Общество

Следователи решили не возбуждать уголовное дело против отца сестер Хачатурян

Адвокат девушек рассказал о ходе дела
Мария ИГНАТЬЕВА
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Следователи решили не возбуждать уголовное дело против отца сестер ХачатурянСледователи решили не возбуждать уголовное дело против отца сестер ХачатурянФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В следственном комитете не стали возбуждать дело против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трех его дочерей. В СК также уточнили, что это не является реабилитирующим обстоятельством.

- Сначала следователь должен вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью. Это постановление не реабилитирующее, так как в нем перечислены преступления, которые он совершил, как установленный факт, - рассказал адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин «РИА Новостям».

Он также сообщил, что, если родственники не согласятся с таким постановлением, то с целью реабилитации умершего и доказывания его невиновности уголовное дело будет возбуждено.

Напомним, что убийство, которое прогремело на всю страну произошло 27 июля прошлого года. Трое сестер зарезали родного отца нанеся ему около 40 ножевых ранений. Девушек тут же арестовали, предъявив им обвинения по самой тяжелой статье УК РФ «Убийство по предварительному сговору группой лиц». Им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Сестры заявляли, что регулярно подвергались насилию со стороны отца. Напомним, что младшую из сестер – Марию признали невменяемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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