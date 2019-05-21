2019-05-21T17:30:04+03:00
Происшествия

«Вырастешь, займешь место матери»: Убитый тремя дочерьми Михаил Хачатурян хотел жениться на одной из них

Экспертиза доказала насилие мужчины над девушками
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Следствие уже получило результаты многочисленных экспертиз, которые одна за другой подтвердили слова девушекСледствие уже получило результаты многочисленных экспертиз, которые одна за другой подтвердили слова девушек
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Одно из самых громких дел последнего времени — убийство тремя сестрами Хачатурян родного отца — скоро будет передано в суд. Следствие уже получило результаты многочисленных экспертиз, которые одна за другой подтвердили слова девушек. В одной из них говорится о том, что у Михаила Хачатуряна на протяжении всей жизни были ярко выражены такие черты как эгоцентризм, обостренная подозрительность, авторитаризм, манипулирование другими людьми, запугивание, а так же искажение информации в собственных целях.

«В последние годы на фоне личностной и сомато-неврологической патологии (энцефалопатия, язвенная болезнь и т.д.), сопровождающихся нарушением сна, утомляемостью, тяжестью в голове, для Хачатуряна стали характерными… ярко выраженное стремление доминировать по отношению к дочерям и сожительнице, для чего он применял оскорбления, унижения, грубую физическую агрессию (также с использованием различных видов оружия). Помимо этого Хачатурян подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию». Такой отрывок из экспертизы цитирует сайт mk.ru.

Убитый дочками Михаил Хачатурян.

Убитый дочками Михаил Хачатурян.

Эти данные о насильственных действиях по отношению к дочкам подтверждают результаты и других проверок. До данным следствия, избежать сексуальных домогательств удалось только младшей из сестер. От старших же отец регулярно требовал любовных утех.

Сначала Михаил Хачатурян требовал от девочек, чтобы те раздевались перед ним, это он объяснял проверками их здоровья. Затем стал жаловаться на проблемы с простатой и просил старших дочерей помочь ему вылечиться. Дальше — больше. Одной из девочек он говорил примерно так (из показаний в материалах дела): «Вырастешь, займешь место матери, женюсь на тебе, родишь мне ребенка».

У Михаила Хачатуряна на протяжении всей жизни были ярко выражены такие черты как эгоцентризм, обостренная подозрительность, авторитаризм

У Михаила Хачатуряна на протяжении всей жизни были ярко выражены такие черты как эгоцентризм, обостренная подозрительность, авторитаризм

Юристы считают, что все вместе обстоятельства дела дают основания переквалифицировать статью на 108-ю («Превышение самообороны»). Эксперты объясняют это тем, что необходимая самооборона возможна не только в случае, когда на человека нападают. Она может быть и на упреждение. Долгие годы девушки жили в состоянии постоянного страха, напряжения, в осознании, что в отношении них совершается преступление и что само собой оно не прекратится.

Другого мотива убийства, кроме как желание освободиться, не было выявлено. От всего наследства сестры отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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