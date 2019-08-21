Электросчетчики во всех квартирах москвичей поумнеют

В ближайшие два года в каждом жилом доме столицы появятся десятки «умных» электросчетчиков. Техника автоматически будет отправлять из квартир данные по истраченным киловаттам в расчетный центр. А жильцам останется только оплатить квитанцию или «живьем» в обычной кассе, или на удаленке, например, в личном кабинете на сайте Мосэнергосбыта и через мобильный банк.

Новшество прописано в федеральном законе «Об энергетике» и начнет действовать по всей стране с 1 июля 2020 года. Но многие регионы начали потихоньку переходить на «умные» счетчики. В Москве их ставят уже не первый год в новостройках. Такими приборами сейчас оснащают дома с квартирами для участников реновации, а также построенные по другим проектам города и частных инвесторов. Кроме того, в старых домах электросчетчики меняют как в исторических районах, так и в Новой Москве.

- Сейчас «умными» счетчиками оборудованы более 4500 многоквартирных жилых домов Москвы или более 700 тысяч квартир, - сообщили «КП» в пресс-службе Мосэнергосбыта. - До конца 2019 года планируется оснастить интеллектуальными системами учета электроэнергии еще почти 1300 жилых домов столицы. Массовая замена счетчиков начнется в квартирах москвичей с 1 июля 2020 года после вступления в силу новых правил.

КОНКРЕТНО

Три наивных вопроса о новшестве

1. Надо ли жильцам платить за «умный» счетчик?

- Новые приборы учета будут ставить за счет энергосбытовых компаний, управляющих компаний и сетевых организаций, - объяснили в Мосэнергосбыте. - Это значит, что жильцам не придется покупать счетчик и платить за его монтаж.

2. Какая польза жителям?

- «Умные» счетчики автоматически считывают показания и передают их в энергосбытовую компанию. Жильцам больше не нужно будет ежемесячно самим переписывать данные. К тому же в квитанциях станут указывать фактически потраченные киловатты. За расходом электричества каждый житель сможет следить через личный кабинет клиента на сайте Мосэнергосбыта.

3. А если система сломается?

- Сбои в работе новых счетчиков практически исключены. Больше не будет ошибок, меньше станет задолженностей и переплат, начислений по усредненным нормативам. Кроме того, «умные» приборы учета помогают дистанционно менять тарифное расписание в зависимости от того, сколько киловатт «сжигают» в конкретной квартире. То есть экономят ваши деньги, учитывая свет по сниженным ночным и обычным дневным тарифам.